Preu de la llum avui, dilluns 16 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 16 de juny de 2025, és de 52,36 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de diumenge, parlem d'una pujada de 30,03 euros. Recordem que, en la jornada del 15 de juny, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 22,33 euros per MWh.

Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), els preus més cars es concentraran en les primeres hores del matí i a la nit. En la franja més cara del dia, de fet, el preu del MWh superarà els 160 euros. Això sí, en els trams més barats de dilluns tornarem a parlar de preus molt econòmics.

Preu de la llum avui, dilluns 16 de juny de 2025, hora a hora

Les franges més econòmiques per consumir electricitat aquest dilluns es concentraran a partir de les 11 del matí i s'estendran fins al migdia. Durant aquestes hores, el preu del MWh serà notablement més baix que a la resta del dia. D'aquesta manera, es recomana concentrar l'ús d'electrodomèstics i tasques de més consum energètic en aquest tram.

Així, d'11:00 a 12:00 el MWh tindrà un preu d'1 euro. Entre les 12:00 i les 13:00 el preu baixarà fins a 0,65 euros per MWh, sent la franja més barata de la jornada. De 13:00 a 14:00 el MWh passarà a costar 0,85 euros i de 14:00 a 15:00 pujarà fins a 1,72 euros.

I quan serà més cara la llum dilluns?

Les primeres hores del matí de dilluns tindran preus de la llum força elevats. De fet, de 06:00 a 07:00 el MWh el preu serà de 60 euros. A més, de 07:00 a 08:00 el MWh costarà 71,6 euros i de 08:00 a 09:00 el MWh serà de 58,49 euros.

A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh tindrà un preu de 125,41 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 el MWh passarà a tenir un cost total de 210 euros, sent el tram més car de dilluns. Finalment, entre les 22:00 i les 23:00 el preu del MWh passarà a ser de 166,91 euros.