Preu de la llum avui, dilluns 12 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

Primer dia de la setmana amb el preu de la llum una mica més car que els dies anteriors. La diferència no és massa notable, però existeix. El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns dia 12 de maig de 2025 és de 21,69 euros per megawatt hora (MW/h).

Si ens fixem en el preu mitjà de la jornada anterior, veiem com aquest ha pujat de mitjana, d'un dia per l'altre, aproximadament uns 20 euros. La pujada és notable, però a causa dels preus tan baixos d'aquests dies, cal dir que no és que el cost vagi a ser elevat. Les dades de l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) deixen clar que serà un nou dia amb preus lleugers.

Preu de la llum avui, dilluns 12 de maig de 2025, hora a hora

Si ens fixem més en els preus per hores, destaca una situació similar a la del dia anterior. I és que durant bona part del dia el cost de la llum estarà per sota dels 0 euros. Això sí, la diferència amb els dies anteriors és que les hores cares, sí que seran molt cares, valdrà la pena evitar-les per fer grans consums de llum.

Les hores més barates, en què el cost de la llum estarà per sota dels 0 euros per MW/h, estan entre les 10:00 i les 18:00. Entre aquestes franges horàries la llum serà pràcticament gratis, amb un preu mínim de -4,21 euros per MW/h.

11:00 - 12:00: -3 €/MWh.

12:00 - 15:00: -4 €/MWh

15:00 - 16:00: -4,21 €/MWh.

16:00 - 17:00: -4 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dilluns?

Com diem, malgrat aquests preus tan barats, sí que hi haurà altres hores en què la llum es pagarà molt més cara. Són, com sol passar cada dia, les hores de la nit. Entre les 20:00 i les 00:00 el cost de la llum escalarà, arribant al seu punt màxim entre les 21:00 i les 22:00, costarà 122,03 euros per MW/h.

20:00 - 21:00: 61,81 €/MWh.

21:00 - 22:00: 122,03 €/MWh.

22:00 - 23:00: 103,75 €/MWh.

23:00 - 00:00: 70,44 €/MWh.

Per tant, aquestes seran les hores del dia en què caldrà evitar fer consums de llum elevats. Millor posar el rentaplats a una altra hora, i no tenir encès l'aire condicionat, per exemple.