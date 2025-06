Santoral d’avui, dissabte 14 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dissabte, 14 de juny, el santoral de l'Església Catòlica recorda un sant considerat patró de la medicina, la curació i la sanació.

Qui va ser Sant Eliseu, el sant més important de dissabte, 14 de juny?

El santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia Sant Eliseu, que va viure al segle IX abans de Crist. Es dedicava al pasturatge i a l'agricultura. Un dia va ser cridat per Elies, qui li va demanar que anés a Damasc, on es convertiria en el seu successor i profeta.

Es va acomiadar dels seus pares abans de començar el seu viatge i va sacrificar tots els seus bous per fer una gran festa.

Sant Eliseu es va convertir en líder de diferents generacions de profetes. Va estar vinculat als sobirans d'Israel i es creu que va ser un important precursor de Jesús.

La Bíblia ha deixat constància dels seus miracles. Va dividir les aigües del riu Jordà per poder travessar-lo, va arreglar les aigües de Bet-el que portaven malalties i va fer brollar aigües al camí d'Edom per abastir els exèrcits. A més, se li atribueixen molts altres miracles de multiplicació de menjar en èpoques de fam.

Eliseu és un nom masculí d'origen grec que significa 'Déu és la meva salvació'. Aquest dia a Espanya, uns 4.998 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Eliseu.

Sants Anastasi, Fèlix i Digna de Còrdova

Sant Anastasi, Sant Fèlix i Santa Digna de Còrdova van ser màrtirs que van morir el mateix dia al segle IX.

Sant Anastasi va ser decapitat per confessar la seva fe cristiana davant de jutges musulmans, Sant Fèlix per professar la fe catòlica i la vida monàstica a Astúries. Digna, sent molt jove, per recriminar al jutge la mort dels dos anteriors, va ser decapitada immediatament.

Beata Francisca de Paula de Jesús

La beata Francisca de Paula de Jesús, també coneguda com Nhá Chica, va ser una dona brasilera d'origen humil que va viure al segle XIX. Va destacar per portar una vida de caritat i servei als altres, especialment amb els pobres i necessitats.

Altres sants: el santoral complet de dissabte, 14 de juny

El santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: