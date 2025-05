Santoral d'avui, divendres 9 de maig de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un profeta que a més va ser assessor de reis, poeta, estadista, orador i escriptor.

Qui va ser Sant Isaïes, el Sant més important del divendres, 9 de maig?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda a Sant Isaïes que va néixer sobre l'any 765 a C. a Jerusalem i és considerat un dels majors profetes hebreus. Es va dedicar a defensar amb força l'aliança dels reis de Judà amb els imperis estrangers.

Va confiar en Yahveh en totes les conteses que es van lliurar com va quedar reflectit en el Llibre d'Isaïes. Una obra que mostra que Sant Isaïes era un gran poeta, amb estil brillant, precisió, composició harmoniosa i imatges noves.

El cristianisme considera que aquesta obra és l'anunci del naixement, sacrifici i glòria de Jesucrist. Per aquest motiu Isaïes rep el sobrenom de 'príncep dels Profetes'.

El sant va ensenyar la santedat i el caràcter ètic del missatge de Déu i va ser crític amb els errors comesos pel seu poble. El seu paper va ser fonamental per mantenir els ànims de la seva gent durant el captiveri a Mesopotàmia. La tradició judeocristiana assenyala que el profeta va patir martiri i va morir serrat a mans del rei Manassès l'any 695 a.C.

Isaïes és un nom masculí procedent de l'hebreu, que significa 'Yahveh és salvació'. Aquest dia uns 3.309 homes podrien celebrar a Espanya el seu sant gràcies al profeta.

Santa Luisa de Marillac

Santa Luisa de Marillac va ser una religiosa nascuda a França al segle XVII. Va ser la cofundadora, juntament amb Vicenç de Paül, de les Filles de la Caritat, congregació de marcat caràcter assistencial. Marillac va reformar l'atenció que es proporcionava als hospitals, orfenats, asils, llars d'adopció, institucions psiquiàtriques i centres d'ajuda a França.

Beat Joan Benincasa

El beat Joan Benincasa va ser un religiós italià que va viure al segle XIX. Sent jove es va retirar al desert de Montichielli, a prop de Siena, on va passar la resta de la seva vida dedicat a la penitència. Va ser admirat per la santedat de la seva vida i els prodigis aconseguits gràcies a la seva intercessió a favor dels malalts mentals.

Altres Sants: el Santoral complet del divendres 9 de maig

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: