Preu de la llum avui, dilluns 28 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 28 d'abril de 2025, és de 18,50 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana del diumenge, parlem d'un lleu increment de 7,52 euros. Recordem que, durant la jornada del 27 d'abril, el preu mitjà de la llum se situava en els 10,98 euros per MWh.

Malgrat aquest augment, avui la llum continua oferint diverses oportunitats per estalviar en el consum elèctric durant gran part del dia. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), els preus seran molt competitius en el tram central de la jornada. No obstant això, hi haurà moments de la nit on el cost de l'electricitat es dispararà.

Preu de la llum avui, dilluns 28 d'abril de 2025, hora a hora

Durant la matinada els preus seran bastant moderats, però el veritable estalvi es donarà des de les 10:00 hores fins a les últimes hores de la tarda d'avui. En aquestes franges, el preu del MWh serà fins i tot negatiu, una excel·lent oportunitat per realitzar consums elèctrics més intensius.

Així, de 14:00 a 15:00 hores, el MWh costarà -3 euros, marcant el preu més barat de tot el dia. Just abans, de 13:00 a 14:00 hores, el cost serà de -2,50 euros per MWh. A més, de 15:00 a 16:00 hores, el preu serà de -1,54 euros per MWh i de 12:00 a 13:00 hores, el cost serà similar, situant-se en -1,01 euros per MWh.

12:00 - 13:00: -1,01 €/MWh.

13:00 - 14:00: -2,50 €/MWh.

14:00 - 15:00: -3 €/MWh .

. 15:00 - 16:00: -1,54 €/MWh.

Encara que també es pot aprofitar la franja de 16:00 a 17:00 hores, on el preu es mantindrà molt econòmic en -0,30 €/MWh. Una altra gran oportunitat per avançar tasques d'alt consum elèctric i estalviar en la pròxima factura de la llum.

I quan serà més cara la llum aquest dilluns?

Encara que gran part del dia tindrà preus baixos o fins i tot negatius, de cara a la nit es concentraran les tarifes més elevades. I, com ja és costum, aquests preus estaran molt per sobre de la mitjana diària. Per exemple, de 21:00 a 22:00 hores, el MWh pujarà fins als 80,80 euros, assolint el pic màxim del dia.

20:00 - 21:00: 40,70 €/MWh.

21:00 - 22:00: 80,80 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 61,15 €/MWh.

23:00 - 00:00: 35 €/MWh.

Posteriorment, entre les 22:00 i les 23:00 hores, el preu seguirà en valors elevats, amb 61,15 euros per MWh. I finalment, de 23:00 a 00:00 hores el preu tancarà el dia en 35 euros per MWh. Per això, és recomanable evitar un consum elevat d'electricitat en aquestes franges per no encarir en excés la factura elèctrica.