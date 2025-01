El bonic nom que porten tan sols 221 dones i es relaciona amb la bellesa i el desig

A vegades, els noms tenen històries que ens connecten amb diferents cultures i tradicions. Són una part essencial de la nostra identitat, sovint reflectint l'essència de qui els porten. Al llarg de la història, alguns noms s'han transmès de generació en generació, mentre que d'altres neixen amb una frescor pròpia, amb significats fascinants.

És interessant observar com, en algunes ocasions, un nom pot ser poc comú, però tot i això té una presència significativa en determinades regions. Avui parlarem d'un nom que ha anat guanyant popularitat, encara que no de manera uniforme a tot el país, i que té un significat lligat a la bellesa i la força.

Origen i significat de Shayla

El nom Shayla té arrels en llengües com l'àrab i l'hebreu. El seu significat està vinculat a la "bella" o "desitjada", el que el converteix en una opció popular entre els pares que busquen un nom ple de bellesa. Aquesta connexió amb la bellesa i el desig fa que el nom sigui adequat per a qui busca un nom amb un significat fort.

En algunes cultures, el nom també està associat amb qualitats com la gràcia, l'elegància i la fortalesa interior. Es creu que qui porta aquest nom posseeix una energia especial que irradia simpatia i magnetisme, qualitats que atrauen a qui les envolten.

Amb aquest rerefons cultural, és fàcil entendre per què moltes famílies trien aquest nom per a les seves filles, buscant-hi un reflex d'aquests atributs. A més de transmetre un missatge d'apoderament i bellesa tant interna com externa. És un nom que, en ser pronunciat, evoca una sensació d'admiració i respecte.

Distribució i popularitat

Segons les dades més recents de l'INE, hi ha 221 dones amb aquest nom a Espanya, amb una edat mitjana d'11 anys. Encara que no és un nom molt comú a tot el territori, té el seu lloc en algunes regions del país. És especialment popular a les Illes Canàries, Cantàbria i Toledo, on es troba més concentrat.

En altres regions, el nom Shayla té una presència més reduïda, el que fa que la seva distribució sigui una mica desigual. Tot i ser un nom menys estès en algunes zones, continua sent una opció atractiva per als pares que busquen un nom únic però amb un significat profund.