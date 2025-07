VÍDEO | La Renda Bàsica Universal: l'estafa del PSC, ERC i la CUP

Al vídeo que trobaràs a la part superior de d'aquesta notícia desmonto l'estafa que és la Renda Bàsica Universal, la proposta estrella de la CUP, Esquerra i el PSC per aparentment acabar amb la pobresa a Catalunya.

La Renda Bàsica Universal és una proposta que neix de la CUP, que va comprar l’anterior Govern d’Esquerra i que ha acabat comprant també el govern de Salvador Illa. Es tracta de regalar, sense contraprestacions, 800 euros mensuals a cada adult i 300 euros mensuals a cada menor que visqui a Catalunya. Pinta bé, oi? Qui no vol rebre diners gratis a canvi de res, no?

Però el que no t’explicarà l’esquerra woke ni la seva premsa amiga és que estem davant d’un frau.

Primer, perquè repartir aquests diners entre tota la gent que viu a Catalunya representa gastar-se uns 70.000 milions d’euros anuals. Que és molt més que els 45.000 milions d’euros que té de pressupost anual la Generalitat. És a dir, és una mesura inviable econòmicament.

I el que tampoc t’explicaran és que diversos estudis evidencien que regalar diners a la població sense res a canvi és contraproduent. Perquè tan un estudi fet a Barcelona com un altre fet a partir de l’Ingrés Mínim Vital que reparteix el govern espanyol evidencien que la gent que cobra una paga sense contraprestacions acaba treballant menys. Qui ho diria oi?

Llavors, per què impulsen aquesta mesura el PSC, Esquerra i la CUP? Doncs per dos motius.

Un, per populisme. Queda molt bonic dir a la gent que li donaràs una paga de 800€ per no fer res. A veure si així rasques uns quants vots, clar que sí. I si de pas tens una bossa de població que depèn dels diners de l'administració, millor per aquests partits, que així tenen econòmicament segrestats aquests votants.

I dos, perquè des de fa 5 anys existeix l’Oficina del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal.

Aquesta oficina compta amb un consell assessor, amb un comitè científic i amb un comitè ètic extern. L’any 2022 va tenir un pressupost de 4 milions d’euros i tot està coordinat per un director que té un sou de més 85.000 euros anuals.

És a dir, fan veure que els preocupa molt una cosa, però en realitat l’únic que fan és crear estructures i càrrecs públics per viure ells la mar de bé a costa d’un drama i a costa dels nostres impostos mentre no solucionen cap mena de problema. I això ho veiem amb la Renda Bàsica Universal, però també ho hem vist amb la DGAIA i altres qüestions similars. És així com l’esquerra woke ens estafa i ens menteix i, a sobre, ho fa des d’una suposada superioritat moral.