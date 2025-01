L'independentisme radical agita la guerra civil entre catalans

L'independentisme radical ha perdut el múscul que va tenir en el seu moment, durant l'auge del Procés. Mai va ser majoritari, però sí que va tenir una força suficient al parlament i al carrer per imposar les seves tesis. Ara, davant el canvi de context, han decidit tirar-se al bosc.

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), liderada per Lluís Llach, presentarà el pròxim 15 de gener la seva nova fulla de ruta. Una nova estratègia que reivindica la via unilateral, i aposta per la confrontació amb l'Estat. La idea és augmentar la conflictivitat als carrers per provocar una reacció de l'Estat que atregui l'atenció internacional.

Al Secretariat Nacional de l'ANC hi ha l'exdiputat de la CUP Julià de Jòdar. En una tertúlia a Vilaweb ha dit que "la guerra civil és una hipòtesi legítima i lloable", i dibuixa un "panorama de violència estructural profunda". En consonància amb la fulla de ruta, ha cridat a les "vagues, talls de comunicació i ocupació d'edificis oficials en defensa de la independència".

Vagues, ocupacions, presó i exili

Julià de Jòdar diu que "cal estar preparats per anar a la presó o a l'exili". Els partits processistes, encoratjats entre altres per l'ANC, ja van llançar en el seu moment la gent als carrers per després deixar-los tirats. Aquesta és una de les raons de la seva pèrdua de credibilitat.

L'ANC ha estat identificada com a còmplice de la traïció de l'elit processista a les bases independentistes. Amb el temps ha perdut el seu caràcter transversal i ha quedat com un reducte d'independentistes radicals i elements afins a Puigdemont.

En la tertúlia hi era també Josep Costa, exvicepresident del Parlament i antic aliat de Puigdemont. Ara dona veu a les teories més radicals de l'independentisme. Segons ell, "després de declarar la independència no calen vagues ni ocupacions, només llei i ordre, la capacitat de fer-se obeir".

En una afirmació encara més desconcertant, Josep Costa diu que "no estem al final del Procés sinó a l'inici". Però tant l'ANC com l'independentisme travessen una crisi de credibilitat i suports, que pot ser irreversible.

L'independentisme toca fons

Segons l'última enquesta del CEO, el suport dels catalans a la independència ha tocat fons des de l'inici del Procés. La qual cosa coincideix amb la debacle electoral de partits com Junts i ERC, i la crisi d'entitats com l'ANC i el Consell de la República.

La sensació és que hi ha hagut un divorci massiu de les bases independentistes cap als partits, les entitats i els seus líders. Els desafectes han optat per l'abstencionisme o el vot a opcions reactives com Aliança Catalana. On més s'expressa la desafecció és en la desmobilització i la caiguda de l'activisme independentista.