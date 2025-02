Pippa Middleton, germana de Kate i cunyada del príncep Guillem, amplia el seu imperi

Pippa Middleton, la germana de Kate Middleton, va estudiar Literatura Anglesa a la Universitat d'Edimburg i ha treballat en relacions públiques i organització d'esdeveniments. A més, ha col·laborat en la que va ser empresa familiar Party Pieces i ha escrit dos llibres. El 2017, es va casar amb James Matthews, amb qui té tres fills.

Ara, Pippa planifica un nou projecte a la seva propietat de Bucklebury Farm, finca de 29 hectàrees, que va adquirir juntament amb el seu marit i el seu soci James Murray el 2020.

Pippa Middleton s'inspira en Carole Middleton

La finca originalment funcionava com un parc de safari de cérvols. En aquest moment, compta amb allotjaments glamping, àrees de joc, tirolines i un zoològic adaptat als nens perquè puguin interactuar amb els animals.

A la finca hi ha més de 160 animals, com conills, cabres i rucs. Aquestes millores han convertit Bucklebury Farm en una destinació familiar popular.

Entre els nous plans per a la finca, destaca la possible obertura d'una guarderia per a nens d'entre 9 mesos i 5 anys. Aquesta iniciativa recorda la trajectòria de la seva mare, Carole Middleton, qui va fundar el 1987 l'empresa Party Pieces, especialitzada en productes per a celebracions infantils.

Expansió i suport familiar

A més del projecte de la guarderia, s'han considerat altres iniciatives. A més, la parella està oberta a escoltar suggeriments, tal com s'indicava en una publicació del compte oficial d'Instagram de Bucklebury Farm. Pippa i James han estat vistos a la finca en diverses ocasions, i Kate Middleton també ha visitat el lloc juntament amb els seus fills.

La proximitat de la granja amb la residència dels Middleton a Berkshire facilita les visites familiars. De fet, els fills del príncep Guillem i Kate Middleton han passat temps a la finca i celebrat diverses trobades familiars.

Un llegat empresarial i possibles futurs rols

L'esperit emprenedor de Pippa sembla reflectir el camí de la seva mare, que va deixar una empremta a la família i podria haver servit d'inspiració per a Pippa en el seu nou projecte.

A més de la seva faceta empresarial, alguns experts en la reialesa suggereixen que Pippa Middleton podria assumir un paper més rellevant quan la seva germana Kate esdevingui reina. Segons l'autor real Phil Dampier, podria ser una candidata ideal com a dama de companyia de la futura reina. Tot això donat a la seva proximitat i la confiança entre ambdues.