Molt fort: George Clooney confessa com va conèixer Amal, la mare dels seus fills

George Clooney i Amal Clooney formen una de les parelles més admirades de Hollywood. La seva història d'amor sembla treta d'una pel·lícula, però la veritat és que tot va començar de la manera més inesperada. El famós actor ha revelat que va ser un amic en comú qui va organitzar la primera trobada entre ells el juliol de 2013.

George acaba de confessar com va conèixer Amal, mare dels seus fills. Hi ha molts rumors, però la veritat és única. La parella es va conèixer a través d'un amic en comú, la resta és mentida.

L'actor, que en aquell moment tenia 52 anys, no tenia al cap enamorar-se ni formar una família. No obstant això, tot va canviar quan va conèixer Amal Alamuddin, una prestigiosa advocada especialitzada en drets humans. Des del primer moment, Clooney va sentir que ella era diferent de qualsevol persona que havia conegut abans.

“Realment vaig pensar que no tindria moltes possibilitats amb ella perquè era 17 anys més gran”, va confessar en una recent entrevista. Encara que al principi va dubtar, aviat va quedar clar que la connexió entre ells era especial.

George Clooney recorda amb detall el dia en què va conèixer Amal. En una entrevista amb The New York Times, l'actor ha explicat que un amic en comú va organitzar una trobada a casa seva del llac Como, a Itàlia. En aquell moment, Clooney no sospitava que la seva vida estava a punt de canviar per sempre.

“El meu agent em va trucar i em va dir: ‘Passaré per casa teva al llac i porto una amiga’. Jo li vaig dir: ‘Genial, que vinguin’”, va relatar. Quan va veure Amal per primera vegada, va quedar impressionat per la seva intel·ligència, la seva elegància i el seu carisma. “Recordo que vam passar tota la nit parlant. Hi havia alguna cosa en ella que em va atrapar de seguida”, va confessar.

Des del principi, Clooney es va adonar que Amal no era com les dones amb les quals havia sortit abans. No només era brillant i exitosa en la seva carrera, sinó que també tenia un gran sentit de l'humor i una passió per la justícia que el va deixar fascinat.

Malgrat l'evident atracció, George Clooney tenia una preocupació: la diferència d'edat. Amb 17 anys entre ells, l'actor no estava segur de si Amal voldria una relació amb algú més gran. “Vaig tenir aquesta conversa amb Amal quan vaig complir 60 anys”, revela.

L'actor va confessar que va parlar obertament amb la seva esposa sobre el futur i els desafiaments que podrien enfrontar a causa de la seva edat. “Li vaig dir: ‘Mira, encara puc jugar a bàsquet a tota la pista. Encara puc córrer. Encara puc fer pràcticament tot el que feia quan tenia 30 anys. Però d'aquí a 30 anys, tindré 90’”.

No obstant això, Amal mai va veure la diferència d'edat com un problema. Per a ella, el més important era la connexió que compartien i els valors en comú. Així, el que va començar com una simple presentació entre amics aviat es va convertir en una relació seriosa.

George Clooney i Amal, una parella icònica

A mesura que passaven els mesos, la relació entre George i Amal es reforçava. Clooney, qui fins aquell moment era conegut com el solter més cobejat de Hollywood, va començar a pensar en el matrimoni d'una manera completament nova.

Menys d'un any després de conèixer-se, l'actor li va demanar matrimoni en una romàntica vetllada a casa seva. “Vaig posar música, vaig preparar el sopar i li vaig demanar que es casés amb mi”, va recordar Clooney. Amal, sorpresa per la proposta, va trigar un parell de minuts a respondre, cosa que va deixar l'actor completament nerviós.

Finalment, ella va dir que sí i, el setembre de 2014, la parella va celebrar un luxós casament a Venècia, envoltats de familiars, amics i estrelles de Hollywood. Des de llavors, han construït una sòlida relació basada en l'amor, el respecte i el suport mutu.

Abans de conèixer Amal, George Clooney no tenia plans de ser pare. No obstant això, la seva esposa el va fer canviar d'opinió. El 2017, la parella va donar la benvinguda als seus bessons, Ella i Alexander, que es van convertir en el centre del seu món.

“Realment no volia ser pare. Llavors vaig conèixer Amal i ens vam enamorar. Després d'això, tot va tenir sentit”, va admetre l'actor. Per a ell, la família es va convertir en la prioritat, i avui en dia gaudeix del seu paper com a marit i pare.