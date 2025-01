Una empleada de Joan Carles I destapa un secret privat que sorprendrà Felip VI

Una empleada de Joan Carles I ha destapat un secret privat que sorprendrà Felip VI: existeixen uns aliments que mai menja. L'emèrit sent veritable aprensió a menjar bolets i tòfones per un fet traumàtic que va viure de petit. Tal com ha sortit a la llum, el pare de Felip es va intoxicar de petit i aquesta experiència li va fer agafar por a aquest tipus d'aliments.

Va succeir durant la seva infància quan, estant amb els seus cosins en un bosc de Suïssa, va caure malalt per menjar bolets silvestres. Des d'aquest moment, tot el que procedeix de les entranyes de la natura li desperten a Joan Carles vells i traumàtics records. No li succeeix el mateix amb el pernil, les llenties o les anxoves, els seus plats preferits.

Surten a la llum el secret de Joan Carles I que sorprendrà a Felip VI

El nom de Joan Carles I ha estat últimament lligat a les polèmiques sobre el seu passat. Escàndols que han fet que Felip VI hagi tornat a estar en el focus mediàtic per les aventures del seu progenitor. Ara un nou secret de l'emèrit ha sortit a la llum gràcies a una de les persones que ha treballat per a ell.

El secret que s'ha publicat gràcies a una empleada de Joan Carles és que mai menja bolets ni tòfones. Aquesta informació sorprendrà Felip, ja que sempre s'ha comentat que el seu pare és de bon menjar i li agrada tastar la gastronomia més exquisida. Les tòfones i bolets són fonamentals en l'alta cuina, d'aquí que el fet que Joan Carles renegui d'elles cridi l'atenció.

No obstant això, tot té una explicació i el motiu del rebuig de l'emèrit a aquests aliments té una justificació. Tal com han desvelat, per entendre a Joan Carles ens hem de retrotraure a la seva infància. Concretament, al moment en què el pare de Felip VI es trobava a Suïssa juntament amb els seus cosins.

Durant un passeig per un bosc, va menjar bolets silvestres que va recollir juntament amb els altres membres de la seva família. Com que eren només uns nens sense coneixements sobre els bolets, van patir una intoxicació. Per fortuna només es va quedar en un ensurt, ja que ingerir bolets sense tenir informació sobre ells podria portar a la mort.

No obstant això, els símptomes que va patir Joan Carles van ser suficients perquè, des d'aquest moment, decidís no menjar mai productes d'aquesta naturalesa.

Els imprescindibles per a Joan Carles I, pare de Felip VI

L'empleada de Joan Carles no només ha desvelat el secret privat de l'emèrit relacionat amb els bolets i les tòfones. També ha explicat quins són els aliments que mai poden faltar a la seva taula.

Com hem comentat anteriorment, el pare de Felip és de bon menjar i, en aquest sentit, el que més l'apassiona és la dieta mediterrània. Sobretot, la gastronomia espanyola tan ben valorada tant dins com fora de les nostres fronteres.

Joan Carles porta anys residint a Abu Dhabi, però s'ha encarregat d'emportar-se amb ell els seus plats favorits. Parlem del pernil serrà, les llenties i les anxoves, els imprescindibles per al pare de Felip VI.

Aquests tres aliments fan les delícies de l'emèrit i el retrotrauen als anys que va residir a Espanya. Però no tot seran plats típics espanyols, Joan Carles també es dona algun caprici. En aquest cas, l'empleada desvela el costum que té l'avi de la princesa Leonor de menjar-se una onça de xocolata amb el seu cafè.

Una bona manera de començar el dia i d'acompanyar aquesta beguda amb la qual recarrega energies per començar la seva jornada. Sens dubte, petits secrets que acosten més la figura de Joan Carles I i que no suposen cap amenaça per a la institució.