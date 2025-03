Gerro d'aigua freda a 'Com si fos ahir': es confirmen els rumors sobre Gerard Navarro

La sèrie Com si fos ahir segueix sorprenent els espectadors amb girs inesperats en les seves trames. En el pròxim capítol, la història del Joel, interpretat per Gerard Navarro, farà un gir dramàtic quan rebi una nova carta.

La pressió per aconseguir diners ràpidament el porta a prendre decisions desesperades, augmentant la tensió en la seva història. El personatge, que ja ha afrontat dificultats econòmiques en el passat, es troba en una situació límit.

La urgència d'aconseguir fons l'empeny a actuar sense pensar en les conseqüències, cosa que podria desencadenar nous conflictes. La seva lluita per tirar endavant s'ha convertit en un dels punts de major interès en la sèrie, i aquest episodi promet intensificar encara més la seva crisi.

La Cèlia, entre la feina i la incomprensió d'en Miquel

Mentre el Joel brega amb els seus problemes, la relació entre la Cèlia i el Miquel travessa un moment complicat. Ella decideix quedar-se a casa per teletreballar, però la seva decisió no és ben rebuda per en Miquel, que sembla no estar-hi d'acord.

La seva actitud genera un clima tens entre ells, deixant en evidència que la seva relació podria afrontar dificultats si no aconsegueixen trobar un punt d'equilibri. Per alleujar la situació, el Víctor proposa a la Cèlia un pla inesperat. La convida a assistir a un concert i a sopar amb el Bru.

El Lluís continua manipulant l'Eva i involucra l'Andreu

Un altre dels fronts oberts en aquest episodi és el del Lluís, que continua fent-se la víctima davant de l'Eva. El seu comportament no només l'afecta a ella, sinó que també implica l'Andreu, que torna a veure's atrapat en una situació incòmoda.

L'estratègia del Lluís sembla dissenyada per generar llàstima i manipular els qui l'envolten, una actitud que podria girar-se en contra seva si la veritat surt a la llum. Tot fa pensar que la relació entre ambdós personatges acabarà esclatant.

La Naiara i la seva obsessió per trobar el Jess

D'altra banda, la Naiara continua sense rebre notícies del Jess, cosa que la impulsa a prendre mesures dràstiques. La seva preocupació la porta a espiar el bar del Ferni amb l'esperança de trobar alguna pista sobre el seu parador.

Amb totes aquestes trames en joc, el pròxim episodi de Com si fos ahir promet mantenir els espectadors al límit del seient. La desesperació del Joel, els conflictes sentimentals i els dubtes de la Naiara asseguren un capítol ple de tensió i emocions intenses.