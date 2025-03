Albert II de Mònaco: Els rumors sobre el fill de la seva germana Carolina són certs

Pierre Casiraghi, tercer fill de la princesa Carolina de Mònaco, és conegut per la seva vida plena d'escàndols i excessos. A la família és considerat el 'príncep fester', similar a membres d'altres monarquies que, malgrat el seu llinatge, es veuen embolicats en controvèrsies. Pierre, encara que va començar la seva vida de manera discreta, es va transformar en un dels membres més polèmics de la dinastia.

Durant els seus anys universitaris, Pierre va adoptar un estil de vida totalment diferent del de la seva joventut tranquil·la. Va deixar enrere la seva faceta de jove introvertit i es va convertir en una figura coneguda a les festes exclusives de l'alta societat. Aquests excessos, que van incloure alcohol i drogues, van marcar el començament de la seva vida fora de control.

Festes, drogues i altercats: El caos en la vida de Pierre Casiraghi

Als 25 anys, Pierre es va lliurar completament al desenfrenament, participant en festes de luxe i cercles socials molt exclusius, cosa que el va portar a situacions problemàtiques. Els altercats es van tornar recurrents en la seva vida, i un dels més mediàtics va ocórrer el 2012. Durant una festa en un club nocturn a Nova York, Pierre es va veure embolicat en una discussió violenta amb diversos amics, inclosos personatges de l'elit com Stavros Niarchos III.

El que va començar com una disputa sobre una ampolla de vodka va acabar en una baralla física en què Pierre va resultar greument ferit. La baralla va deixar el nebot d'Albert de Mònaco amb una mandíbula trencada i diversos cops a la cara, recordant-li de manera dolorosa els excessos d'aquella nit. Aquest episodi va ser només un més en una llarga llista d'escàndols que marcarien la vida de Pierre.

Malgrat les constants intervencions de la seva família, especialment de la seva mare, la princesa Carolina, el seu comportament no ha canviat i continua sent una figura controvertida dins de la família Grimaldi.

El sobrenom de 'príncep fester' persisteix

La vida de Pierre Casiraghi està marcada pel seu sobrenom de 'príncep fester', un títol que s'ha guanyat pels seus continus altercats i la seva vida d'excessos. Encara que la Família Reial de Mònaco ha intentat apartar-lo dels focus, Pierre continua sent una figura mediàtica per les decisions que pren. Malgrat les crítiques i els intents de la seva mare per corregir el seu comportament, Pierre continua embolicat en controvèrsies.

Al llarg dels anys, el consum de drogues i els enfrontaments violents no han cessat. Aquests comportaments continuen sent part integral de la vida del nebot d'Albert, cosa que fa que la seva relació amb la Família Reial sigui tensa. La princesa Carolina, encara que ha intentat guiar-lo, no ha pogut frenar les repetides situacions problemàtiques del seu fill.