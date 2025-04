Locura en Vodafone: no puede esconderlo más y los clientes enloquecen

Vodafone todavía mantiene en vigor una promoción que realmente merece la pena. Se trata del Plan Amigo, una oferta que está dando mucho que hablar. Si eres cliente de Vodafone, o incluso si no lo eres, esta promoción te permitirá ganar un generoso regalo solo por recomendar sus servicios.

Se trata de una propuesta muy fácil de aprovechar. Básicamente, consiste en que los usuarios actuales del operador puedan conseguir recompensas por convencer a sus conocidos para que contraten la compañía. Así de sencillo.

El proceso es simple y se realiza a través de un enlace de recomendación personalizado que Vodafone te proporcionará. Al compartirlo con tus contactos, si alguno decide contratar un servicio, tú recibirás una recompensa económica.

Vodafone te ofrece desde 50 euros por conseguir nuevos clientes

Vodafone ofrece un regalo en forma de dinero: 50 euros por cada contrato que se realice, ya sea de móvil o de fibra. Pero la cosa no acaba ahí. Si la persona que contrate adquiere un paquete que incluya tanto fibra como móvil, la recompensa aumenta a 100 euros.

Ahora bien, la mejor parte viene si logras que tres de tus amigos se animen a contratar Vodafone con esta oferta. En ese caso, no solo recibirás 300 euros, sino que también te llevarás uno de los siguientes premios. Puede ser un Samsung Galaxy Book 2 Go o un Samsung Galaxy Tab A9 Plus.

Cómo funciona el Plan Amigo de Vodafone

Para aprovechar el Plan Amigo de Vodafone, lo único que necesitas hacer es generar tu enlace personalizado. Vodafone facilita este proceso a través de su página web o aplicación. Una vez que tengas tu enlace, compártelo con tus amigos, familiares o conocidos a través de WhatsApp, redes sociales o correo electrónico.

Cuando uno de ellos se registre y firme un contrato con Vodafone, recibirás una recompensa económica. La puedes cobrar por transferencia bancaria o PayPal.

Recuerda que si logras reunir tres contratos de fibra y móvil, el regalo será de 300 euros, más el premio de uno de los productos Samsung mencionados. Sin duda, una promoción que beneficia tanto al cliente recomendador como a la persona que contrata. Y es que esta última también puede disfrutar de las ofertas y servicios de Vodafone.

Ventajas para todos

El Plan Amigo de Vodafone es un ejemplo claro de cómo las compañías pueden ofrecer promociones beneficiosas tanto para nuevos clientes como para los que ya lo son. Por un lado, tú te llevas un excelente regalo, ya sea en forma de dinero o un producto electrónico. Y por otro, los nuevos clientes pueden disfrutar de las ofertas competitivas de Vodafone.

Eso sí, las recompensas tardarán en abonarse en torno a los 60 días. Por lo tanto, habrá que tener un poco de paciencia.