Nadie esperaba este cambio radical de Movistar: euforia total entre los clientes

En los últimos días, Movistar ha dejado sorprendidos a muchos de sus clientes. Y es que está dando ciertas señales que invitan a pensar que podría recuperar algunos canales de AMC Networks. No hay que olvidar que había prescindido de ellos en enero de este año.

Para muchos usuarios, esta eliminación de canales había sido un golpe. No entendían por qué la operadora decidía suprimir contenidos populares de la televisión. Sin embargo, lo que parecía ser una situación definitiva está tomando un giro inesperado.

Aunque no hay nada confirmado aún, la reciente aparición de uno de estos canales ha causado expectación entre los abonados de Movistar Plus+. En este sentido, Canal Cocina, uno de los canales de AMC Networks que había sido retirado, ha vuelto a aparecer en el deco virtual de Movistar Plus+. Eso sí, solo en modo de pruebas.

Esto ha generado una ola de rumores sobre si este podría ser el inicio de la recuperación de otros canales que también fueron eliminados. Es el caso de Canal Hollywood, Canal Historia, DeCasa o EnFamilia.

Movistar recibió muchas críticas en su día

La especulación sobre este regreso ha abierto un abanico de posibilidades. De confirmarse serían una gran alegría para los clientes de Movistar.

La eliminación de estos canales había generado muchas críticas. Especialmente porque estos contenidos formaban parte de las opciones de entretenimiento que muchos abonados valoraban.

Los canales de AMC Networks ofrecían una gran variedad de programación, desde películas y series hasta documentales y programas de cocina. De ahí que su desaparición dejara un vacío en la oferta de televisión de Movistar.

El hecho de que Canal Cocina haya vuelto a aparecer, aunque de manera provisional, ha sido visto como una señal positiva. Y es que el operador estaría escuchando las demandas de sus usuarios. El regreso de algunos de estos canales podría ser una estrategia para mejorar la relación con su base de usuarios.

Además, esta posible recuperación de los canales de AMC Networks es una excelente noticia para los abonados de Movistar Plus+. Y es que les devolvería una oferta más completa de entretenimiento.

Todo está en el aire

Es importante señalar que, por ahora, la aparición de Canal Cocina en modo de pruebas no garantiza que otros canales también regresen a Movistar. Sin embargo, esta señal deja abierta la esperanza de que la operadora finalmente recapacite. Y recupere una parte de la oferta de contenidos que sus clientes tanto valoraban.

Está claro que Movistar ha sorprendido a sus usuarios con un gesto que, si se confirma, marcará un antes y un después en su relación con los clientes. En un mercado competitivo como el de la televisión de pago, saber escuchar a los usuarios es fundamental. De cumplirse la especulación y Movistar recuperar más canales de AMC Networks, los abonados verían este cambio como una victoria.