El aviso de Orange que pasó desapercibido para muchos: '¿Cuándo anunciaron...?'

En los últimos días, algunos clientes de Orange se han visto sorprendidos por un aumento en sus facturas. Aseguran que han visto incrementado el precio de sus tarifas sin haber sido completamente informados sobre ello.

El operador asegura que notificó el incremento con antelación. Sin embargo, muchos se han quejado de no haber recibido una comunicación clara y visible.

Este descuido ha generado confusión. Especialmente entre aquellos que no se enteraron hasta hace unos días de que se les iba a actualizar la tarifa en 2025.

Orange comunicó el incremento de precios

Según Orange, la información sobre el cambio de precios se comunica en la última factura enviada antes de la subida. Esto puede ser a través de la factura física, que llega por correo, o de manera digital, en formato PDF que se envía por correo electrónico. De acuerdo con la operadora, los avisos son enviados con varias semanas de antelación, permitiendo que los clientes tengan tiempo para entender los nuevos precios.

Sin embargo, la realidad es que muchos usuarios aseguran que no vieron este aviso. Es el caso de una clienta, que preguntó "cuándo anunciaron y por dónde el aumento de la factura en este año 2025".

Esta persona se vio sorprendida por un incremento de seis euros en su factura. A pesar de que Orange asegura haber avisado, ella no se enteró en ningún momento de este cambio.

Desde el servicio de atención al cliente de Orange le confirmaron que efectivamente el aviso estaba en su factura, como corresponde por ley. Aseguraron que este es el medio oficial para notificar cualquier tipo de modificación en los contratos o precios. Sin embargo, la usuaria insistió en que no vio el mensaje en su factura.

Muchos no vieron el aviso

Aunque la operadora cumplió con los requisitos legales, lo cierto es que muchas personas no encontraron el aviso. Lo que lleva a cuestionar si el formato en el que se presenta la información es adecuado. En algunos casos, los clientes se han quejado de que la notificación sobre el aumento no está destacada de manera clara en la factura.

Dado que las facturas suelen contener mucha información, es fácil que detalles como estos pasen desapercibidos. Especialmente si se incluyen en secciones secundarias o en pequeños textos.

La queja más común entre los usuarios es que, al ser un tema importante, Orange debería hacer un esfuerzo por resaltar mejor este tipo de cambios. Sugieren que la operadora utilice otros canales, como mensajes de texto, correos electrónicos destacados o incluso notificaciones en la app de Orange.

La necesidad de mejorar la comunicación

El caso de esta usuaria no es único. Otros clientes también se preguntan por qué no fueron notificados de manera más clara y directa los cambios. Aunque la operadora ha cumplido con los requisitos legales, parece que la comunicación no ha sido tan eficaz como se esperaba.

Algunos opinan que la operadora debe revisar sus métodos de comunicación, especialmente cuando se trata de cambios significativos en las tarifas. En un mundo cada vez más digitalizado, es fundamental que las empresas garanticen que todos sus clientes reciban la información de manera clara y accesible.