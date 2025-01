El repaso a Tània Verge tras salir en defensa del alcalde de Manresa Marc Aloy

El alcalde de Manresa, Marc Aloy (ERC), ha sido objeto de una campaña de difamación en las redes sociales. "Hacen correr que me he casado con un marroquí y que me he trasladado a vivir en Sant Cugat", denunció él mismo. El alcalde de Manresa ha recibido la solidaridad de muchos, entre otros su compañera de partido Tània Verge.

La exconsejera de Igualdad ha alertado de la "violencia política" que "forma parte de la estrategia de la extrema derecha". Ha pedido "no normalizar los insultos, los ataques personales ni los bulos que buscan desacreditar con falsedades".

"Nos jugamos la democracia", ha agregado, mostrando su apoyo incondicional a Marc Aloy.

La consejera tiene los comentarios de X cerrados, así que nadie le puede responder. Quien sí lo ha hecho en su perfil de X ha sido la alcaldesa de Ripoll, líder y diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

El doble rasero de la exconsejera

El enfrentamiento entre Tània Verge y Sílvia Orriols viene de largo, y escaló hasta acabar en una denuncia de la Consejería de Igualdad a la alcaldesa de Ripoll. El departamento que dirigía Tània Verge impuso una sanción de 10.001 euros a Sílvia Orriols por decir que "el islam es incompatible con los valores occidentales". Aquello acabó de enemistar a las dos políticas catalanas.

Ahora, Orriols no pierde la ocasión de reprocharle a Tània Verge su doble rasero tras salir en defensa de Marc Aloy.

La alcaldesa de Ripoll echa en falta que Tània Verge saliera en su defensa cuando fue objeto de "amenazas de muertes" y "agresiones". Cuestiona si "cuando la ideología de la víctima no te gusta ya no es violencia política". Lo que sí es violencia política, según Orriols, es "multar con 10.001 euros a los opositores".

Acoso y agresiones a Sílvia Orriols

Sílvia Orriols ha denunciado recientemente una campaña de acoso de la extrema izquierda contra ella y su familia. La alcaldesa sufrió una agresión al ser atacada con harina durante una manifestación propalestina en Ripoll, hace un año. Grupos de extrema izquierda también intentaron acercarse a su domicilio en el transcurso de una manifestación.

Así mismo, el humorista Joel Díaz, colaborador de TV3, hizo una broma de mal gusto en su podcast sobre una de las hijas de Sílvia Orriols. Ninguno de estos actos han sido condenados por Tània Verge, el Govern o cualquier otro organismo institucional en Cataluña.