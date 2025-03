Bob Pop, chemsex y patriarcado

No sé si os pasa, pero últimamente me sale Bob Pop hasta en la sopa. Tiene un consultorio en el programa de las mañanas de Àngels Barceló y es un comentarista habitual en los programas de debate de TVE. Normalmente, sus intervenciones son monsergas ideológicas que alertan sobre la proliferación de ideas extremistas entre los jóvenes.

Desde su trona inmaculada, es autor de citas célebres como "De Pedro Sánchez no se opina, a Pedro Sánchez se le admira". Así pues, se tiene que entender que, desde su punto de vista, cualquier opinión contraria al presidente te puede situar a la extrema derecha. En las últimas semanas, también se hizo viral una intervención en la cual aleccionaba a los padres sobre cómo tenían que educar a sus hijos para que tengan una ideología aceptable y se alejen del patriarcado. A pesar de ello, de momento, no se le conoce descendencia.

Como suele pasar con este tipo de celebridades, no es oro todo lo que reluce: en un ambiente distendido, en un programa de humor, sacó a pasear su anecdotario y, hablando en primera persona, pero en femenino, explicó que en las discotecas de ambientes, cuando veía a hombres drogados "yo abusaba de esos señores todo el rato y yo pensaba, no haberte drogado". Todo esto entre risas y mofas, lamentándose de haber dejado la fiesta antes de que entrara el éxtasis en ellas. Si después lo escuchas hablar del patriarcado y del mal que hace no solo a las mujeres, sino también a los hombres, te quedas helado.

Con todo, cuando indagamos un poco más en esta actitud, podemos percibir que el chemsex es una práctica muy habitual en estos contextos y que, además, el Ministerio de Sanidad proporciona una guía para practicarlo de manera segura. Como si se pudiera practicar sexo en grupo y sobrecargado de sustancias estupefacientes de manera segura. Curiosamente, este tipo de guías, cuando se trata el consumo de alcohol o drogas, se dirigen a reducir el consumo. En cambio, con el chemsex parece que el objetivo no es alejar al colectivo de estas prácticas nocivas, sino proporcionar unas instrucciones para reducir los riesgos. De mientras, los Bob Pop de la vida continuarán aprovechándose de este patriarcado.