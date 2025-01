Sorpresa por la confesión de una famosa actriz sobre la reina Letizia: 'Es una...'

La ciudad de Pontevedra se convirtió ayer en el epicentro del cine español al acoger la 21.ª edición de los Premios Feroz. La gala, que reunió a las personalidades más destacadas del sector, fue el escenario perfecto para que todos brillaran en la alfombra roja.

Entre las celebridades que lograron captar la atención, destacó Anna Castillo, quien sorprendió tras su confesión sobre la reina Letizia. Cabe destacar que, próximamente, Castillo lanzará su próximo proyecto, Su Majestad.

Esta nueva serie, que se estrenará el 27 de febrero en Prime Video, presentará a Anna Castillo en el papel de Pilar. De esta manera, cuenta la historia de una princesa española que, de forma inesperada, debe asumir el trono y afrontar las responsabilidades de ser reina.

Letizia se convierte en protagonista en los Premios Feroz

Durante su paso por el photocall, Castillo respondió a las preguntas sobre posibles similitudes entre su personaje y Letizia, un tema que había generado curiosidad. "No es de la reina Letizia, es princesa y reina de España, pero no está basada en nadie, es una princesa ficticia".

A pesar de que el personaje no tiene relación con la monarca, Castillo no dudó en expresar su opinión personal sobre Letizia. Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas, ya que la joven dejó claro su admiración por la monarca.

"Es una mujer que me cae bien, que me gusta cómo comunica, es espectacular, ¿no? Me despierta simpatía y curiosidad. Creo que tiene mucho que ver en esa manera que tiene ella de comunicar, que lo hace tan bien que de repente sientes que la tienes cerca", declaró para Hola.

Anna Castillo confiesa que la serie no está inspirada en Letizia

Las declaraciones de Anna Castillo han despertado aún más interés en Su Majestad, una serie que explora el peso de la realeza desde otra perspectiva. Su destreza interpretativa hacen que la expectativa en torno a su nuevo papel siga creciendo.

La gala de los Premios Feroz no solo celebró lo mejor del cine, sino que también permitió a los asistentes mostrar su lado más humano. En este caso, Anna Castillo demostró, con su naturalidad, por qué es una de las actrices más queridas del panorama español.