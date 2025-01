Saltan las alarmas con Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero: 'Me han dejado…'

Se han encendido todas las alarmas alrededor de Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero tras la última información que ha trascendido relacionada con su vida privada. Según ha desvelado la periodista en redes sociales, su 2024 ha estado marcado por un “suceso tremendo y muy desagradable” que la ha dejado “vulnerable”.

El pasado 31 de diciembre, la colaboradora de televisión volvió a su perfil de Instagram con una publicación muy personal. Junto a una fotografía suya, aprovechó la ocasión para compartir con sus seguidores una profunda reflexión de fin de año.

Después de aclarar que ella no es de “hacer demasiados balances cuando un año termina”, Marisa Martín-Blázquez asegura que “al 2024 le tenía mucha fe”. Sin embargo, “como ocurre en la vida, te dan gato por liebre, que dice el dicho popular”.

“Se presentó con cara de buena persona y ha sido un farsante”, añade a continuación la mujer de Antonio Montero, antes de desvelar todos los contratiempos que ha vivido este año. Entre ellos, la pérdida de varios seres queridos o “todos los que han quedado devastados con la maldita DANA”.

En este momento, Marisa Martín-Blázquez ha dejado al descubierto un “suceso tremendo y muy desagradable” que la ha dejado “vulnerable”. Acontecimiento que se produjo tan solo unos días antes de Nochevieja, concretamente, el día de Navidad.

Sin embargo, y aunque la mujer de Antonio Montero no quiso desvelar de qué se trataba, ahora, Informalia ha revelado qué ocurrió aquel fatídico día. Tal y como ha informado el citado medio de comunicación, el matrimonio fue víctima de un robo en su vivienda.

Sale a la luz el último contratiempo que han sufrido Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero

El incidente tuvo lugar en su casa en Torrelodones, a las afueras de Madrid. Sin embargo, Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero no se dieron cuenta hasta el día de Navidad, momento en el que descubrieron que alguien había entrado en su hogar.

Sin embargo, la información que ahora ha salido a la luz apunta a que, a pesar al impacto inicial, Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero están bien y no sienten temor. “Marisa no tiene problema en quedarse sola; fue solo la impresión del momento. No siente miedo en absoluto”, aseguran.

Un acontecimiento que, sin dar muchos detalles, compartió la periodista con sus más de 120.000 seguidores de Instagram. “Hace unos días, algo tremendo y muy desagradable me ha dejado vulnerable… A mí, que soy la reina del «no te preocupes, ocúpate»”.

“Pero, a veces, como en el temazo de Quique González, «La vida te lleva por caminos raros» y vas y... ¡Boom! ‘Petas’, del verbo petar, que es una manera, muy coloquial, de decir que explotas.[…]Te ves pequeñita, vulnerable y casi sola”, añadió a continuación la mujer de Antonio Montero.