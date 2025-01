Rocío Flores envía un gran mensaje a su novio, Manuel Bedmar: 'Todo lo que hagas…'

Rocío Flores está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Tanto en el ámbito personal como en el laboral, la joven demuestra una alegría que no pasa desapercibida. Además, Rocío Flores ha sorprendido tras enviar un mensaje a Manuel Bedmar y confesar que: "Todo lo que hagas que te mueva siempre el corazón".

Ayer fue un día muy especial para Rocío. Se celebró el evento anual más importante de Farmasi, la empresa para la que trabaja.

La ilusión era evidente en cada palabra que compartió a través de sus plataformas digitales. “Cuando empecé a desarrollar esta oportunidad, jamás imaginé que el evento más importante de la compañía se celebraría en mi ciudad”, confesó Rocío Flores.

Rocío Flores y Manuel Bedmar tienen los mismos intereses profesionales

Este evento no solo marcó un hito profesional, sino también personal. La joven, que ha mostrado una gran pasión por su nueva aventura empresarial, no está sola en este camino. Su pareja, Manuel Bedmar, también se ha unido a esta gran experiencia, lo que demuestra que ambos comparten no solo su vida personal, sino también sus sueños laborales.

“Mil ganas de conocer a todo el equipo y compartir”, expresó Rocío en sus redes sociales, dejando claro su entusiasmo por formar parte de esta gran familia profesional. Pero lo que realmente llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje que dedicó a Manuel Bedmar, acompañado de una fotografía en la que ambos lucían radiantes y cómplices. “Todo lo que hagas que te mueva siempre el corazón”, escribió Rocío, un consejo lleno de amor y sabiduría.

Manuel Bedmar no solo acompaña a Rocío en esta aventura, sino que también parece estar completamente involucrado y comprometido con esta nueva etapa. Juntos forman un equipo sólido que se apoya mutuamente en cada paso del camino.

Manuel Bedmar y Rocío Flores están más unidos que nunca

El evento de Farmasi no fue solo una celebración de logros, sino también una ocasión para reafirmar la conexión y los valores que comparten ambos. Los seguidores de la joven no tardaron en inundar las redes con mensajes de apoyo y admiración por la pareja.

Con esta nueva etapa, Rocío Flores demuestra su capacidad para brillar en el ámbito profesional. El mensaje que compartió con su pareja es, sin duda, un recordatorio para todos de que el corazón debe ser el motor de nuestras decisiones.

Rocío y Manuel siguen avanzando juntos, inspirando a otros con su compañerismo y determinación. Este evento quedó grabado como un logro más en la trayectoria de Rocío. Estas publicaciones han servido como un testimonio de que cuando el amor y el trabajo se unen, el éxito está garantizado.