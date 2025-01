Primeras palabras de Shakira tras la última hora de sus hijos: 'Milan y Sasha...'

Shakira es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Además de una madre orgullosa que ahora comparte con sus fans un logro muy especial de sus hijos, Milan y Sasha.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana ha dado a conocer el proyecto musical en el que los pequeños han participado. De esta manera, ha sorprendido con su talento y ha despertado la curiosidad de millones de seguidores.

Primeras palabras de Shakira tras la última hora de sus hijos

En una publicación de Instagram, Shakira ha compartido una emotiva fotografía en blanco y negro que muestra los rostros de Milan y Sasha. En la imagen, la ex de Gerard Piqué invita a sus fans a escuchar las canciones en las que sus hijos han participado.

La artista ha revelado que Milan, de 11 años, y Sasha, de 9, han debutado con dos temas. The One, donde Sasha canta y Milan toca la batería, y It’s All For You, en la que Milan muestra su habilidad vocal acompañado de otros jóvenes talentos.

"Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. The One, Sasha cantando y Milan en la batería y en It's all for you, Milan cantando junto a otros jóvenes talentos", ha compartido la colombiana a través de sus redes.

Shakira no ha ocultado su emoción y ha adjuntado un enlace directo a Spotify para que sus seguidores puedan disfrutar del trabajo de sus hijos. El proyecto musical de Milan y Sasha demuestra que el talento artístico parece ser una herencia familiar.

Ambos niños, fruto de la relación entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, han crecido en un entorno lleno de creatividad. Un hecho que ha permitido que exploren desde temprana edad sus propias capacidades artísticas.

Shakira se ha mostrado muy orgullosa de sus hijos

La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por parte de los fans de la cantante, quienes no han tardado en expresar su admiración. Muchos ven este paso como el inicio de una prometedora carrera musical para Milan y Sasha, quienes parecen haber heredado el carisma de su madre.

Con esta noticia, Shakira conecta con sus seguidores desde un plano más personal, mostrando su faceta de madre y su orgullo por sus hijos. Sin duda, este proyecto musical marca un hito en la vida de Milan y Sasha.

Además, también refuerza el vínculo entre Shakira y su público, quienes ahora celebran junto a ella el inicio artístico de los más pequeños de casa. Sea como sea, todo hace pensar que a los dos hijos de Shakira y Gerard Piqué les espera una trayectoria llena de éxitos.