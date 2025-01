Nadie esperaba la confesión de Mario Vaquerizo sobre el estado de salud de Alaska

Durante una de sus últimas entrevistas, Mario Vaquerizo rompió su silencio para desvelar un dato que nadie esperaba sobre el actual estado de salud de su mujer, Alaska. “Espero que ya no nos pase nada más”, ha asegurado el artista y colaborador de televisión.

El pasado 20 de enero se presentó en la Casa de América en Madrid la nueva estrategia turística de la ciudad de Torremolinos. Acto que dio el pistoletazo de salida a la Feria Internacional de Turismo, la cual se celebrará entre este miércoles y el próximo domingo.

Aquel día, El Español tuvo la oportunidad de entrevistar a Mario Vaquerizo, anfitrión de la velada. Momento en el que no tuvo reparos en compartir con ellos cómo se encuentra Alaska semanas después de sufrir un trombo en el ojo izquierdo:

“Sí, ella está bien. Es que nos ha venido todo dado, pero bueno… Espero que ya no nos pase nada más. Lo más importante es que cuando te pasan adversidades no estés solo, si estás solo siempre es peor que pasarlo acompañado”.

Mario Vaquerizo hace una inesperada confesión sobre Alaska

Fue el pasado 17 de diciembre cuando Alaska hizo saltar todas las alarmas al publicar una imagen suya con un parche en el ojo en las redes sociales. Tal fue la preocupación que se generó a su alrededor que a la artista no le quedó otra opción que salir públicamente a contar todo lo que le había sucedido.

Pero todo apunta a que sus explicaciones no han sido suficientes, ya que en las semanas posteriores, los rumores sobre su supuesta ceguera no han dejado de resonar con fuerza.

Sin embargo, el pasado 20 de enero, Mario Vaquerizo volvió a recalcar que Alaska se encuentra perfectamente, a pesar de las circunstancias. Por otro lado, el citado medio quiso saber quién de los dos cuida más del otro, una duda que el cantante no tardó en despejar.

“Los dos, nos cuidamos los dos. Cuando uno necesita ayuda, el otro se ofrece”, matizó el vocalista del grupo musical Las Nancys Rubias.

Además, y ante la preocupación del reportero, Mario Vaquerizo no tuvo ningún problema en hablar una vez más sobre la aparatosa caída que sufrió en el escenario del festival Horteralia.

Tal y como ha confirmado, el collarín lo sigue llevando “porque así me lo han dicho los médicos”. “También para dormir. Me pongo uno para ir a los eventos, y tengo otro que es más rígido, para casa”, añadió Mario a continuación.

Finalmente, y tras asegurar que “hay que hacer caso a los médicos”, Mario Vaquerizo informó que ya no tiene que tomar la medicación: “Tengo la suerte de que estoy muy sano”. “Después de salir del hospital, ya no tuve que volver a tomar esos medicamentos que me salvaron la vida”, sentenció.