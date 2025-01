Maria Guardiola, hija de Pep Guardiola, habla tras la separación: 'Mis padres...'

Maria Guardiola, la hija mayor de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, y Cristina Serra, empresaria, ha dado su primera entrevista en exclusiva para la revista Vanity Fair. La ocasión coincide con un momento importante en la vida de la joven, pues se ha anunciado la separación de sus padres.

Primeras palabras de Maria Guardiola tras la separación de sus padres

En la entrevista, Maria se ha mostrado reflexiva, destacando los valores y enseñanzas que sus padres le han transmitido a lo largo de los años. A pesar de la situación personal que atraviesa la familia, las palabras de la hija de Pep Guardiola reflejan una visión positiva sobre la vida.

"Mis padres siempre me han aconsejado que encuentre lo que me apasiona. Me animan a probar cosas nuevas, a aceptar el fracaso y a seguir buscando hasta encontrar mi vocación, porque cuando lo haga, la dedicación plena será algo natural", empezaba la catalana.

"También me recuerdan que en la vida lo más importante es amar y ser amado. Por lo que ser amable con los demás es esencial. Incluso en situaciones en las que nos sentimos fuera de lugar, me dicen que escuche atentamente a los demás, siempre hay algo valioso que aprender de cada persona".

Pep Guardiola y Cristina Serra son el apoyo incondicional de sus hijos

A lo largo de la conversación, Maria también compartió cómo sus padres, a pesar de sus diferentes trayectorias, siempre han estado presentes para brindarle apoyo. Esta cercanía y complicidad se mantienen a pesar de la decisión de separación que han tomado recientemente Pep y Cristina.

Y es que se trata de un anuncio que ha conmovido a sus seguidores y al mundo del fútbol. Aunque la noticia ha sorprendido a muchos, tanto Pep como Cristina no han hablado públicamente. No obstante, todo apunta que su relación sigue siendo cordial y que su prioridad es el bienestar de sus hijos.

Maria, por su parte, se ha mostrado muy centrada en sus estudios y en la búsqueda de su propia identidad. Reconoce que, aunque el camino hacia su vocación aún está en proceso, los principios de respeto y superación que le han inculcado son la brújula que la guía en cada decisión.

La entrevista ha sido un testimonio del carácter de Maria Guardiola, quien, a pesar de las circunstancias personales, continúa mostrando una gran madurez y gratitud hacia sus padres. En medio de los desafíos familiares, la hija de Pep Guardiola y Cristina Serra parece estar forjando su propio camino.