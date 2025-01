Manuel Díaz confirma los rumores sobre la relación con su padre, Manuel Benítez

Durante su última entrevista, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ no tuvo reparos en confirmar todos los rumores relacionados con su padre, Manuel Benítez. Y es que, a pesar de que ha pasado gran parte de su vida distanciado de él, el torero aseguró que actualmente es uno de sus pilares fundamentales.

Después de varias décadas luchando ante la justicia, no fue hasta hace dos años cuando el marido de Virginia Troconis consiguió que su padre reconociera oficialmente su paternidad. Desde entonces, estas dos figuras del toreo decidieron hacer borrón y cuenta nueva para recuperar el tiempo perdido.

Sin embargo, la aparente buena relación que mantienen parece que no ha sido suficiente para acallar los rumores. Por eso, durante su última entrevista, Manuel Díaz no tuvo reparos en dejar al descubierto el verdadero vínculo que mantiene actualmente con Manuel Benítez.

Una información que el diestro compartió el pasado 18 de enero con la revista ¡Hola!. “Mi relación con mi padre es perfecta, como la de cualquier padre y su hijo. Nos llamamos casi todos los días”, aseguró el padre de Alba Díaz.

Manuel Díaz desvela en qué punto se encuentra realmente la relación con su padre, Manuel Benítez

Por otro lado, Manuel Díaz no se lo pensó dos veces a la hora de expresar la admiración que siente hacia Manuel Benítez. En especial, cuando escucha a la gente o a su propio padre contar historias sobre él y su exitosa carrera dentro de los ruedos.

“Le pido que me cuente historias y batallas y me paso horas escuchándole. Me quedo embobado, aunque muchas de las cosas me las sé”, aseguró el diestro a continuación.

Como era de esperar, la citada cabecera no quiso dejar pasar la ocasión para preguntarle a Manuel Díaz si su padre le había expresado alguna vez su arrepentimiento por el pasado. Cuestión que el hijo de Manuel Benítez no dudó en despejar:

“No… Él vive muy al día y vive el momento. También estamos en este punto y no valen los arrepentimientos”, aseguró de una forma tajante, dejando claro que esos problemas forman ya parte del pasado.

Otro de los puntos más destacados de su entrevista fueron las bonitas palabras que Manuel Díaz le dedicó a Virginia Troconis. Y es que al diestro tan solo le hicieron falta siete palabras para describir a su mujer: “Es la pieza principal de nuestra casa”.

Además, el hijo de Manuel Benítez no quiso dejar pasar la ocasión para destacar “su fuerza interior” y “su capacidad de sobreponerse a todo”. Por otro lado, también habló sobre sus planes de volver a pasar por el altar junto a la mujer de su vida:

“Mi mujer lleva detrás mucho tiempo porque dice que no disfrutó de nuestra boda porque estaba pendiente de todo. Dice que se merece una boda. Ya le he dicho que la haremos para las bodas de plata, que nos quedan tres añitos”.