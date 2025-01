Así es Julià, el marido de Pep Anton Muñoz, el querido Peris en 'El cor de la ciutat'

Pep Anton Muñoz, uno de los rostros más destacados de la interpretación en Cataluña, no solo es reconocido por su talento, sino también por su carisma y sinceridad. Conocido por dar vida al querido Peris en El cor de la ciutat, el actor ha compartido aspectos muy personales.

Lo ha hecho en el podcast Ja m’entens de Catalunya Ràdio, conducido por David Àvila. Entre reflexiones sobre su trayectoria y anécdotas íntimas, Muñoz habló abiertamente de su homosexualidad y de su matrimonio con Julià Farràs, quien ha sido un pilar fundamental en su vida.

Así es Julià Farràs, marido de Pep Anton Muñoz

El actor explicó cómo asumió su orientación sexual en una época en la que ser visible como persona homosexual era extremadamente complicado. A pesar de las dificultades sociales y los prejuicios que enfrentó, Muñoz encontró la fuerza para vivir su verdad.

"Con 18 años vi claro y asumí mi condición de homosexual en un tiempo que era imposible hacer cualquier manifestación sobre el mundo homosexual", compartió. La relación con sus padres también fue un tema clave.

Aunque no se enfrentó a rechazos directos, sí notó cierta incomprensión inicial. "Si bien no hubo nunca ninguna actitud o comentario despectivo de la homosexualidad, sí que les chocó. No tuve problemas con los padres, aunque mi padre me dijo: ‘Ya se te pasará’".

Pep Anton Muñoz se casó tras El cor de la ciutat

Este proceso se dio mientras salía con una chica llamada Lluïsa, lo que complicó aún más la situación: "Yo tenía una novia, Lluïsa. Cuando se lo comuniqué, el disgusto fue enorme y sobre todo, muy chocante".

Años más tarde, Pep encontró la estabilidad junto a Julià Farràs, con quien decidió formalizar su relación. Farràs, discreto y alejado de los focos, ha sido una figura clave en la vida del actor.

Su apoyo incondicional ha permitido que Muñoz pueda brillar tanto en lo personal como en lo profesional. El actor no duda en destacar lo importante que ha sido este vínculo en su vida, consolidándose como una de las primeras parejas homosexuales en casarse en Cataluña.

Juntos, Pep Anton Muñoz y Julià Farràs representan un ejemplo de amor y superación. Mostrando que el respeto y la sinceridad pueden vencer cualquier barrera social. Una historia que inspira a vivir con autenticidad y valentía.