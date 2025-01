Giro de 180º en la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra: 'Fue ella quien...'

La noticia de la posible separación entre Pep Guardiola y Cristina Serra no deja de resonar en todos los rincones, generando un sinfín de especulaciones. Sin embargo, ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales.

La información revelada por Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles ha desatado el debate sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a separarse. Y es que cabe recordar que Guardiola y Serra llevaban 30 años de relación y, además, tienen tres hijos en común.

Giro de 180º en la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra

Según explicó Vázquez, acompañada de su compañera Laura Fa, esta decisión habría sido cuidadosamente valorada. No obstante, hasta el momento, los detalles aún no están completamente claros. "De momento, no sabemos si se trata de un divorcio legal o no".

"Nadie esperaba ni conocía esta noticia", comentó la periodista. La separación, al parecer, se hizo efectiva el pasado diciembre, pero la discreción de ambos ha hecho que los rumores apenas se confirmen ahora.

Uno de los puntos que más se discuten es la influencia de la carrera profesional de Guardiola en su vida familiar. Según apuntaron Vázquez y Fa, las demandas de su trayectoria en el fútbol habrían tenido un peso determinante en el distanciamiento.

"El fútbol le ha pasado factura, ya que finalmente ha ido delante del matrimonio, pero al menos no ha habido infidelidad", aseguraron. El origen de los problemas podría remontarse a 2019, cuando el Sunday Mirror publicó que Serra decidió abandonar Manchester.

Las mismas fuentes indicaron que fue ella quien puso límites a la relación tras la renovación de Pep Guardiola con el Manchester City. "Fue ella quien dijo: ‘Hasta aquí’", confirmaron las periodistas.

Una puerta abierta a la reconciliación

Pese a todo, los allegados a la pareja sugieren que el final de la relación no es definitivo. De esta manera, tanto Guardiola como Serra habrían dejado la posibilidad de un reencuentro en el futuro. "Cuando se retire del fútbol y vuelva a Cataluña, sería muy probable que volvieran".

Por ahora, la separación ha causado un gran revuelo, pero su discreción deja espacio para las especulaciones. La posibilidad de una reconciliación mantiene viva la esperanza de quienes los han visto juntos durante décadas.