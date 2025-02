Muy fuerte: George Clooney confiesa cómo conoció a Amal, la madre de sus hijos

George Clooney y Amal Clooney forman una de las parejas más admiradas de Hollywood. Su historia de amor parece sacada de una película, pero lo cierto es que todo comenzó de la manera más inesperada. El famoso actor ha revelado que fue un amigo en común quien organizó el primer encuentro entre ellos en julio de 2013.

George acaba de confesar cómo conoció a Amal, madre de sus hijos. Hay muchos romores, pero la verdad es única. La pareja se conoció a través de un amigo en común, el resto es mentira.

El actor, que en aquel entonces tenía 52 años, no tenía en mente enamorarse ni formar una familia. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Amal Alamuddin, una prestigiosa abogada especializada en derechos humanos. Desde el primer momento, Clooney sintió que ella era diferente a cualquier persona que había conocido antes.

“Realmente pensé que no tendría muchas posibilidades con ella porque era 17 años mayor”, confesó en una reciente entrevista. Aunque al principio dudó, pronto quedó claro que la conexión entre ellos era especial.

George Clooney recuerda con detalle el día en que conoció a Amal. En una entrevista con The New York Times, el actor ha explicado que un amigo en común organizó un encuentro en su casa del lago Como, en Italia. En ese momento, Clooney no sospechaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.

“Mi agente me llamó y me dijo: ‘Voy a pasar por tu casa en el lago y traigo a una amiga’. Yo le dije: ‘Genial, que vengan’”, relató. Cuando vio a Amal por primera vez, quedó impresionado por su inteligencia, su elegancia y su carisma. “Recuerdo que pasamos toda la noche hablando. Había algo en ella que me atrapó de inmediato”, confesó.

Desde el principio, Clooney se dio cuenta de que Amal no era como las mujeres con las que había salido antes. No solo era brillante y exitosa en su carrera, sino que también tenía un gran sentido del humor y una pasión por la justicia que lo dejó fascinado.

A pesar de la evidente atracción, George Clooney tenía una preocupación: la diferencia de edad. Con 17 años entre ellos, el actor no estaba seguro de si Amal querría una relación con alguien mayor. “Tuve esta conversación con Amal cuando cumplí 60 años”, revela.

El actor confesó que habló abiertamente con su esposa sobre el futuro y los desafíos que podrían enfrentar debido a su edad. “Le dije: ‘Mira, todavía puedo jugar al baloncesto en toda la pista. Todavía puedo correr. Todavía puedo hacer prácticamente todo lo que hacía cuando tenía 30 años. Pero dentro de 30 años, tendré 90’”.

Sin embargo, Amal nunca vio la diferencia de edad como un problema. Para ella, lo más importante era la conexión que compartían y los valores en común. Así, lo que comenzó como una simple presentación entre amigos pronto se convirtió en una relación seria.

George Clooney y Amal, una pareja icónica

A medida que pasaban los meses, la relación entre George y Amal se fortalecía. Clooney, quien hasta ese momento era conocido como el soltero más codiciado de Hollywood, empezó a pensar en el matrimonio de una manera completamente nueva.

Menos de un año después de conocerse, el actor le pidió matrimonio en una romántica velada en su casa. “Puse música, preparé la cena y le pedí que se casara conmigo”, recordó Clooney. Amal, sorprendida por la propuesta, tardó un par de minutos en responder, algo que dejó al actor completamente nervioso.

Finalmente, ella dijo que sí y, en septiembre de 2014, la pareja celebró una lujosa boda en Venecia, rodeados de familiares, amigos y estrellas de Hollywood. Desde entonces, han construido una sólida relación basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo.

Antes de conocer a Amal, George Clooney no tenía planes de ser padre. Sin embargo, su esposa lo hizo cambiar de opinión. En 2017, la pareja dio la bienvenida a sus gemelos, Ella y Alexander, quienes se convirtieron en el centro de su mundo.

“Realmente no quería ser padre. Entonces conocí a Amal y nos enamoramos. Después de eso, todo tuvo sentido”, admitió el actor. Para él, la familia se convirtió en la prioridad, y hoy en día disfruta de su papel como esposo y padre.