Frank Blanco frena 'TardeAR' y deja a todos en shock: 'Quiero un beso para…'

El plató de TardeAR ha vivido uno de los momentos más inesperados y comentados de su historia. Todo ha comenzado cuando Jesús, un joven de 27 años, ha visitado el programa para compartir una confesión que ha dejado a todos sin palabras: nunca se había estado con nadie. Esta revelación ha sorprendido a Frank Blanco, presentador del espacio televisivo, quien ha frenado el programa para hacer una petición: "Quiero un beso para Jesús".

Jesús ha explicado que es asexual, un detalle que ha despertado tanto respeto como curiosidad entre los presentes. Sin embargo, lo que realmente ha captado la atención ha sido la reacción de Frank Blanco. Tras escuchar el testimonio de Jesús, el presentador ha decidido detener el desarrollo habitual del programa y dirigirse directamente al público.

“Quiero un beso para Jesús. Te tienes que dar tu primer beso en directo, ¿alguien quiere dárselo a Jesús?”, ha preguntado con gran entusiasmo Frank Blanco al público presente.

Frank Blanco frena TardeAR por un motivo muy importante

El público, aunque inicialmente sorprendido, ha reaccionado de inmediato. Cuatro personas han levantado la mano y se han dirigido al centro del plató para presentarse y hablar con Jesús. Entre los voluntarios estaba África, quien pronto se ha convertido en el centro de atención de la situación.

Frank Blanco, con su habitual carisma, ha insistido en que el beso debía ser “en la boca”. Jesús, sin embargo, ha respondido con timidez: “No, al lado, en la mejilla”.

Esta respuesta ha generado un intercambio de opiniones entre los colaboradores. Bibiana Fernández, conocida por su espontaneidad, ha intervenido diciendo: “Un pico no vale”.

Frank Blanco consigue su objetivo al frente de TardeAR

Jesús, visiblemente nervioso pero decidido, ha aclarado sus sentimientos. “Si ella me lo da a mí mi primer beso no voy a decir que no, pero yo no voy a dárselo”, ha confesado, dejando claro que África le había gustado.

La tensión y la expectativa han ido en aumento, hasta que finalmente África y Jesús han accedido a darse un beso. Ha sido un momento cargado de emoción y espontaneidad que ha sido recibido con aplausos y ovaciones del público.

Con este desenlace, Frank Blanco ha retomado el programa con total normalidad. El presentador ha demostrado una vez más su capacidad para manejar situaciones inesperadas y crear momentos inolvidables en televisión. Sin duda, este episodio de TardeAR quedará grabado en la memoria de todos los que lo han presenciado.