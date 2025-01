La foto de Ion Aramendi, marido de María Amores, que confirma los rumores: 'Juzgad'

Ion Aramendi, presentador de GH Dúo, ha publicado ahora una fotografía que le ha puesto en el foco mediático. El motivo es que dicha imagen confirma lo que se rumoreaba: que cada vez se está cuidando más físicamente.

El marido de María Amores ha evidenciado eso presumiendo de su torso, que luce más tonificado. Y también relatando todo el proceso que ha llevado a cabo para perder unos kilos de más y ponerse en forma.

Ion Aramendi comparte la foto que revela la verdad

Ion Aramendi, uno de los presentadores más queridos del panorama televisivo, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. El conductor de GH Dúo y Reacción en cadena ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía que no ha dejado a nadie indiferente. En ella, el marido de María Amores presume de su nueva figura, fruto de meses de esfuerzo y determinación.

Esta imagen, en la que él aparece luciendo su torso tonificado, confirma los rumores que circulaban desde hace tiempo. Y también ha sido una fuente de inspiración para muchos de sus seguidores. Y es que el presentador ha detallado el camino que ha seguido para transformar su físico y, sobre todo, mejorar su bienestar personal.

Así, ha confesado: “He perdido 11,7 kilos y 12 centímetros de cintura desde septiembre. He ganado músculo y me he puesto en forma, todo gracias a mi querida nutricionista y a los maravillosos entrenadores Laura, Gonzalo y Dani”.

Este esfuerzo ha implicado un cambio completo en su estilo de vida. Y es que ha tenido que compaginar su apretada agenda laboral con una rutina de entrenamiento constante.

El mensaje sincero y motivador de Ion Aramendi

La publicación de Ion Aramendi no se ha limitado a mostrar su cambio físico, sino que también ha incluido un mensaje cargado de motivación. El presentador ha querido dejar claro que su objetivo no es ser un ejemplo, sino animar a las personas a que encuentren su propio bienestar. Y es que ha confesado: “Ni estaba bien ni me sentía bien”.

A lo que ha añadido: “Lo que más gracia me ha hecho de este tiempo es ver cómo mucha gente me decía: «Pero si estabas fenomenal», «Ya estabas bien», o «Qué exagerado». Yo creo que no, juzgad vosotros mismos”.

“Este soy yo y así yo me siento mejor, soy más feliz. No quiero ni ser ejemplo de nada ni demonizar ningún cuerpo, sed felices como seáis. Pero si os animáis a hacer deporte y mejorar vuestra salud, yo os animo también”.

Además, el marido de María Amores ha agradecido el apoyo incondicional de su mujer, quien ha sido clave en este proceso. Lo ha hecho dedicándole estas palabras: “Si no hubiera sido por el impulso y la determinación de ella, no hubiera hecho nada de esto. Gracias, Mary”.

La publicación de Ion Aramendi no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Sus seguidores han inundado la sección de comentarios con mensajes de apoyo y admiración. Muchos han destacado su sinceridad y humildad, mientras que otros han señalado lo inspirador de su historia.

Entre los comentarios más recurrentes se encuentran aquellos que elogian su valentía para compartir su experiencia. Y también los que subrayan la importancia de cuidar la salud física y mental. Sin olvidar los que directamente han resaltado lo estupendo que está ahora.