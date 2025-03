Estos son los presentadores de TV3 que son pareja en la vida real y no lo sabías

En el entorno laboral, es cada vez más común que las personas encuentren a su media naranja. El trabajo no solo es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, sino también el espacio donde se crean conexiones profundas.

Cuando esas conexiones van más allá de lo profesional, surgen historias de amor que pueden sorprender a más de uno. Un claro ejemplo de ello es la relación entre Artur Peguera y Cristina Riba, dos de las caras más conocidas de la televisión pública catalana.

Amor en TV3: los presentadores que son pareja en la vida real

Artur Peguera es el rostro habitual de los deportes en el TN cap de setmana en TV3. A lo largo de los años, ha logrado ganarse el cariño del público con su profesionalismo y carisma. Por su parte, Cristina Riba es otra de las figuras más queridas de la cadena.

La presentadora disfruta de una trayectoria destacada y una presencia que transmite cercanía y confianza. A pesar de que ambos comparten plató y su trabajo los ha unido a lo largo de los años, su relación va mucho más allá de la pantalla.

Lo cierto es que ambos son muy discretos en quanto a su relación. Y es que no suelen compartir momentos privados en las redes sociales ni se dejan ver juntos en público con frecuencia. Sea como sea, han conseguido mantener su historia de amor con una discreción admirable.

Artur Peguera y Cristina Riba se enamoraron en TV3

La relación de Artur y Cristina tiene una particularidad que la hace aún más especial: ambos han pasado por momentos muy difíciles en sus vidas. Cristina, en particular, ha vivido una de las tragedias más duras que se pueden imaginar.

Hace unos años, su vida dio un giro inesperado cuando su marido, Àlex, falleció de manera repentina debido a un aneurisma en la aorta. En una emotiva entrevista durante la 31ª edición de La Marató de TV3, Cristina compartió el dolor que sintió tras su pérdida:

"Àlex, con 39 años, tuvo una muerte súbita, me llaman, me lo dicen y lógicamente te pasan muchísimas cosas por la cabeza. Te quedas en shock", relató. "Pero sobre todo lo que te ocurre es, ¿por qué ha pasado? Con la autopsia me dicen que fue un aneurisma en la aorta".

Esta dolorosa experiencia marcó un antes y un después en la vida de Cristina Riba. A pesar del dolor y la tristeza, la periodista encontró en Artur un apoyo incondicional. Con el tiempo, la amistad entre ambos se fue transformando en algo más, hasta convertirse en una relación de pareja.

Hoy, después de superar tantos obstáculos, Cristina y Artur siguen adelante juntos, con un amor que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. A pesar de su discreción, ambos han logrado demostrar que, a veces, las historias de amor más bellas son las que se mantienen en privado.

Así, entre la pantalla y su vida personal, Artur Peguera y Cristina Riba siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas de TV3. Recordando que el amor puede llegar en los lugares más inesperados y, sobre todo, cuando más se necesita.