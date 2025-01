El drama más desconocido de Marc Cucurella: 'Un hijo...'

Marc Cucurella ha compartido en una entrevista uno de los aspectos más íntimos de su vida personal. A sus 26 años, el lateral izquierdo no solo enfrenta los desafíos del fútbol, sino también los de la paternidad. Y es que el catalán ha hablado de su niño con autismo.

Con tres pequeños en casa, Cucurella y su mujer, Claudia Rodríguez, han vivido momentos complicados debido a las dificultades que ha enfrentado uno de ellos en su desarrollo. Durante la conversación, el jugador ha abierto su corazón.

Marc Cucurella y su drama más desconocido

Marc Cucurella ha explicado lo difícil que fue al principio comprender las necesidades de su hijo y cómo el entorno escolar no era el adecuado. "Es difícil, nadie te enseña a ser padre. Un hijo autista no entiende las cosas como sus hermanos, hay que aprender a entenderlo", empieza.

"En el colegio no le iba bien, se ofuscaba, no era feliz, no se adaptaba, se quedaba llorando todo el rato. Hacía dos o tres horas y no le gustaba, teníamos que irle a buscar. Eso también afecta mucho: no ves bien a tu hijo y no sabes cómo ayudarlo.", confiesa el catalán.

Estas palabras reflejan la incertidumbre con la que muchos padres enfrentan el diagnóstico de sus hijos. Para el jugador, fue un periodo de frustración al no encontrar una solución inmediata que pudiera mejorar la calidad de vida del pequeño.

Marc Cucurella y un nuevo comienzo en Londres

A pesar de las dificultades, Cucurella y su familia no se rindieron. Buscaron opciones hasta dar con un colegio en Londres que ofrecía un enfoque diferente. Un hecho que supuso un punto de inflexión en la evolución del pequeño.

"No encontrábamos la manera de ayudarle hasta que encontramos otro colegio en Londres y ya hemos mejorado mucho. Ahí nos ayudan, hacemos charlas, aprendes a llevarlo y lo entiendes. Él se hace entender, pero necesitas conocerlo".

Para el futbolista, aunque el camino es complicado, cada pequeño avance se convierte en un logro inmenso. "Tiene su parte negativa: todo cuesta más, todo es más difícil. Pero también su parte buena: cuando consigues algo, un simple avance, da mucha más satisfacción".

Con esta confesión, Marc Cucurella visibiliza una realidad que muchas familias viven en silencio. De esta manera, recuerda que el amor y la paciencia son fundamentales en la crianza de un pequeño con necesidades especiales.