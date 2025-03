El ídolo de masas que arrasó en Estados Unidos y ahora está luchando contra el cáncer

El cantante y actor Bobby Sherman ha anunciado que enfrenta una dura batalla. A sus 81 años, ha sido diagnosticado con cáncer en estadio 4. La noticia ha conmovido a sus seguidores en todo el mundo.

Su mujer, Brigitte Poublon, ha sido la encargada de compartir la noticia. En un mensaje dirigido a los fanáticos, ha pedido respeto y privacidad. También ha expresado su gratitud por el apoyo recibido.

Sherman ha estado retirado de la vida pública desde hace años. Ya no participa en eventos, ni firma autógrafos. Su estado de salud le ha obligado a alejarse por completo.

Bobby Sherman alcanzó la fama como cantante en la década de los 60. Sus canciones fueron un fenómeno en Estados Unidos y el resto del mundo. Su éxito lo convirtió en un ídolo juvenil.

Uno de sus primeros grandes impulsos fue gracias a Sal Mineo. Mineo lo ayudó a conseguir un contrato discográfico. Además, le abrió puertas en la industria del entretenimiento.

Sherman debutó en televisión en el programa musical Shindig. Su carisma y talento lo hicieron destacar rápidamente. Su popularidad no dejó de crecer desde entonces.

En 1968, Bobby Sherman dio un salto a la interpretación. Consiguió un papel en la serie del Oeste "Here Comes the Brides". Su personaje le permitió ganar aún más seguidores.

Además de actuar, Sherman continuó con su carrera musical. Lanzó varios éxitos que dominaron las listas de popularidad. Su estilo fresco y juvenil encantó a millones.

Uno de sus mayores logros fue la canción Little Woman. Este tema llegó al tercer puesto en el Billboard Hot 100. Vendió más de un millón de copias y consolidó su carrera.

Bobby Sherman, un artista de éxito internacional

A pesar de su éxito, Bobby Sherman decidió alejarse del espectáculo. Se enfocó en su vida personal y en otros proyectos. Su prioridad dejó de ser la fama.

Dedicó gran parte de su vida al servicio comunitario y se convirtió en paramédico y oficial de policía. Su vocación por ayudar a los demás fue admirable.

Sherman ha sido una figura influyente en la música y la televisión y su legado sigue vivo en el corazón de sus fans. Ahora, enfrenta su batalla más difícil con valentía.

La familia de Bobby Sherman ha pedido comprensión y quieren mantener su lucha en la intimidad. Agradecen el cariño que sigue recibiendo.

A pesar del diagnóstico, su esposa ha expresado esperanza. Sherman sigue demostrando fortaleza y determinación. Sus seguidores continúan enviándole mensajes de aliento.