Belén Esteban sorprende a todos tras su comunicado sobre Paz Padilla: 'Le quiero dar…'

La televisión española ha vivido un momento inesperado en las últimas horas. Belén Esteban ha frenado su programa Ni que fuéramos para dirigir un mensaje claro y contundente a su excompañera de Sálvame, Paz Padilla. El gesto de la colaboradora no ha pasado desapercibido y ha generado un gran revuelo entre los seguidores de ambas figuras tras confesar que: "le quiero dar un beso a Paz".

En pleno directo, Belén Esteban ha dejado atrás los desencuentros del pasado con Paz y ha sorprendido con unas palabras llenas de afecto: “Le mando un beso a Paz Padilla”. Este inesperado gesto ha provocado una ola de comentarios en las redes sociales, donde muchos han destacado la madurez y empatía de la colaboradora en este complicado momento para la gaditana.

Cuando Kiko Matamoros también le ha preguntado por qué había decidido enviar ese mensaje, Belén Esteban no ha dudado en responder: “Por lo de Mediaset, que no la han renovado”. Estas palabras han confirmado lo que se venía rumoreando en los últimos días: Paz Padilla estará alejada de la cadena tras no renovar su contrato.

Belén Esteban envía un comunicado sobre Paz Padilla

"Le quiero enviar un beso de verdad", ha confesado Belén Esteban. "Y a Isabel Rábago también", ha sentenciado la colaboradora de televisión. Y es que como ha confesado, Isabel Rábago también ha dado por finalizado su contrato.

A pesar de este revés profesional, Paz continuará vinculada al mundo del entretenimiento gracias a su participación en La que se avecina. La actriz formará parte de los próximos episodios de la popular serie, cuyo rodaje de la temporada 16 comenzará en junio. Sin embargo, su contrato será exclusivamente con la productora de la ficción y no con Mediaset, marcando un cambio muy significativo en su relación laboral con la cadena.

Belén Esteban olvida su pasado con Paz Padilla y le demuestra su apoyo

El gesto de Belén ha sido interpretado como una muestra de apoyo en un momento delicado para Paz. Parece ser que ha querido dejar sus diferencias atrás y estar al lado de Paz en este momento tan duro de su carrera profesional.

Esta reconciliación simbólica ha despertado el interés del público, recordando los tensos enfrentamientos que ambas protagonizaron durante su etapa conjunta en Sálvame. Pero hoy, las rencillas parecen haber quedado en el olvido, dando paso a un gesto que muchos han calificado como "digno de admiración".

El panorama profesional de Paz Padilla podría cambiar en los próximos meses, pero el respaldo público y de colegas como Belén Esteban seguramente será un impulso anímico en esta nueva etapa. Por su parte, Belén ha demostrado que, a pesar de las diferencias del pasado, siempre hay espacio para la empatía y el apoyo mutuo.