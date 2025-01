Ana María Aldón, ex de José Ortega Cano, hace saltar las alarmas: 'Voy a tener que…'

Ana María Aldón, conocida por su relación pasada con José Ortega Cano, ha demostrado que está disfrutando de una nueva etapa en su vida. Lejos de la polémica y los focos mediáticos, la diseñadora ha encontrado en su tienda online un refugio profesional que no deja de darle alegrías. Ana María Aldón ha vuelto a hacer saltar las alarmas tras un incidente en las redes sociales con un usuario tras confesar que: "Voy a tener que bloquearlo".

Cada día, Ana María conecta con sus seguidoras a través de directos en redes sociales, donde muestra las últimas novedades de su catálogo. Vestidos, blusas y complementos llenan su tienda virtual, y ella, con su estilo cercano y alegre, se encarga de enseñarlo todo al detalle. Su objetivo es que sus clientas puedan decidir qué prendas adquirir con facilidad y gestionar los pedidos a través de WhatsApp.

En uno de estos directos, Ana María Aldón ha hecho una confesión que ha dejado a muchos sorprendidos: "No puedo dar más de sí, de las cosas que he hecho".

Ana María Aldón, ex de José Ortega Cano, hace saltar las alarmas

Con estas palabras, la empresaria admitía estar agotada tras un día lleno de tareas, aunque no por ello dejó de cumplir con su cita diaria con sus seguidoras. Su dedicación y compromiso son evidentes, pero el cansancio también pasa factura.

Sin embargo, lo que realmente ha encendido las alarmas ha sido un inesperado comentario durante su transmisión. Ana María reveló que había encontrado varios mensajes desagradables de un usuario que no le han hecho gracia.

"Hay un señor que estoy a punto de bloquearle", confesó con una mezcla de frustración y humor. Y añadió: "El señor dice que se come cada tarde rebujitos. ¿Cómo van los rebujitos, señor?".

Con estas palabras, Ana María intentó quitarle hierro al asunto, aunque sus seguidores no pudieron evitar preocuparse. Los mensajes negativos en redes sociales, aunque sean de una minoría, afectan a quienes están al otro lado de la pantalla.

Los seguidores de Ana María Aldón se preocupan por ella tras su separación de José Ortega Cano

A pesar de todo, Ana María demostró una vez más su capacidad para afrontar las situaciones con entereza. Su sentido del humor y su profesionalidad se impusieron, pero el episodio dejó entrever que su trabajo, aunque aparentemente sencillo, también tiene sus complicaciones.

Sus seguidores, siempre atentos, no tardaron en reaccionar. Muchos le enviaron mensajes de apoyo y le pidieron que se cuide. Ana María Aldón sigue adelante, demostrando que su nueva faceta como empresaria no solo le da independencia económica, sino también una gran satisfacción personal.

Por el momento, Ana María no ha vuelto a hablar del "señor de los rebujitos", pero sus seguidores están atentos. Lo que está claro es que, con su carisma, la ex de José Ortega Cano no solo ha pasado página, sino que está escribiendo un capítulo lleno de éxito y autenticidad.