Wojciech Szczesny responde a la oferta de renovación del Barça: 'Me c...'

Pocos podían imaginar que tras la grave lesión del portero titular del Barça, el alemán Marc-André ter Stegen, su sustituto tuviera un nivel tan alto como el que está demostrando. Wojciech Szczesny llegó cuando la competición ya se había iniciado y su rendimiento está siendo, sencillamente, impresionante. El polaco ya había colgado oficialmente las botas en verano y estaba retirado en su domicilio en Marbella, pero la llamada de Flick le ha cambiado la vida.

El Barça aprovechó su amistad con Robert Lewandowski para ofrecerle un contrato hasta final de temporada y Wojciech Szczesny aceptó. Le costó unas semanas entrar en el equipo, tuvo que ponerse en forma y realizó una mini pretemporada. Iñaki Peña fue el que sustituyó, en un primer momento a Ter Stegen, pero sus actuaciones no convencieron a Hansi Flick.

El primer partido de Wojciech Szczesny con la camiseta culé fue en Barbastro en partido de Copa, y desde entonces no ha vuelto al banquillo. Hansi Flick hizo pública su determinación de mantener a Szczesny de titular en todas las competiciones. Una decisión no exenta de polémica, pero que el polaco ha acabado por callar a base de grandes actuaciones.

Wojciech Szczesny, 12 poterías a cero y 22 partidos sin perder

Wojciech Szczesny se ha afianzado como el gran talismán del Barça este 2025 con 22 partidos invicto y otra portería a cero en Leganés. Con el partido de Butarque, ya suma, en total,12 porterías a cero. Además, desde que Szczesny ha sido titular, el Barça no ha perdido ni un solo encuentro.

Con estos registros, el portero polaco queda tan solo a 2 partidos del record de Ter Stegen que acumuló 24 encuentros continuados sin conocer la derrota. El portero alemán consiguió su record en la temporada 2022-23, Szczesny está muy cerca de batirlo. Ter Stegen está en su última fase de recuperación y Wojciech Szczesny le pondrá las cosas muy difíciles si quiere jugar.

Wojciech Szczesny responde a la oferta de renovación del Barça

Wojciech Szczesny se ha ganado, con sus actuaciones, el reconocimiento de la afición y del cuerpo técnico. Tanto es así, que en el Barça nadie duda que Szczesny tiene que continuar una temporada más y ya le han ofrecido la renovación. El portero polaco de 34 años ha respondido a la oferta en la sala de prensa de la previa ante el Dortmund.

Wojciech Szczesny no piensa, de momento, en la renovación: "Tengo contrato hasta final de temporada y me centro en jugar al mejor nivel posible". El polaco ha indicado: "No pierdo energía pensando en el futuro, me centro en dar mi mejor versión todos los días para ayudar al equipo".

Hansi Flick está encantado con el rendimiento de Szczesny y espera que renueve pronto su contrato a la espera de Ter Stegen. La competencia entre ambos porteros será dura pero el polaco, de momento, esquiva cualquier debate sobre el tema. Szczesny ha afirmado: "me ficharon para sustituir a Ter Stegen, si vuelve, encantado".