Confirmado, el Barça lucha el fichaje del nuevo Erling Haaland, adiós final al Chelsea

El Barça, como prácticamente todos los grandes clubes de Europa, soñaba con reforzarse fichando a Erling Haaland, pero el delantero centro noruego acaba de renovar con el Manchester City hasta 2034. Con esta nueva renovación, el Barça confirma su adiós al sueño de fichar a Erling Haaland, pero eso no significa que el club culer no tenga alternativas para suplir a Lewandowski. Deco y Joan Laporta saben que Lewandowski está en el tramo final de su carrera y, por consiguiente, ya trabajan para fichar al nuevo Erling Haaland, que diría adiós al Chelsea.

La rivalidad entre Barça y Chelsea está muy presente y aumenta cuando llega el mercado de fichajes, pues son dos de los grandes clubes que más estudian futuros talentos europeos. El Barça, como ya explicamos en 'e-Notícies', sigue intentando hacerse con un delantero centro que, dentro de una temporada, está listo para ser titular y relevar definitivamente a Robert Lewandowksi. Para ello, el Barça, liderado por Joan Laporta, ya se olvida de Erling Haaland y busca hacerse con el que será su heredero a nivel goleador: confirmado, lucha con el Chelsea.

Joan Laporta tiene muy claro lo que quiere hacer en el próximo mercado de fichajes de verano. Encontrar un '9' puro es su gran prioridad y, aunque han salido a colación diversos nombres como el de Erling Haaland, su favorito tiene hasta mejores registros goleadores que el noruego. La estrella del Manchester City ha sonado muchas veces para el Barça, pero, este mismo viernes, ha renovado con el conjunto de la Premier League y, por ende, queda totalmente descartado.

El Barça esperaba optar a fichar a Erling Haaland, pero el delantero noruego, que llegó a Inglaterra hace algunas temporadas, ha renovado con el City y su fichaje queda descartado. Decir adiós a Erling Haaland no debería suponer un problema para el Barça, pues Joan Laporta tiene una alternativa similar al 'cyborg' que, supuestamente, ya estaría bastante encarrilada. El Barça quiere fichar a un '9' este próximo verano y Joan Laporta confirma que no será Erling Haaland: "el fichaje será todavía mejor, ya lo veréis todos los culers".

No es fácil superar los registros de Erling Haaland, pero lo cierto es que hay un '9' que lo está haciendo desde hace algunos meses y gusta mucho al Barça. Erling Haaland no será el fichaje, pero el club culer confía en llevarse al delantero centro que está llamado a marcar una nueva era en Europa, sobre todo a nivel ofensivo. Además del Barça, el Chelsea también quiere llevarse al nuevo Erling Haaland, pero este se ha puesto en contacto con el club catalán para confirmar que la propuesta inglesa "no convence".

De momento, el Barça cuenta con Robert Lewandowski para la próxima temporada: sus números son envidiables y está demostrando que la edad no es importante. Aunque su contrato expira al 30 junio de 2026, tiene una cláusula que, si juega el 55% de los partidos, queda renovado una temporada más. Sin embargo, el polaco no es eterno y Deco necesita acelerar para encontrar ya a su relevo natural, que recuerda y mucho al noruego Erling Haaland, tendencia tras renovar hasta 2034.

Joan Laporta ya se despide, como es evidente, de Erling Haaland, pero ha puesto la lupa en fichar al delantero que está llamado a ser incluso mejor que el noruego. Hablamos de un jugador que esta temporada 'la está rompiendo' en Portugal y que, además, ha extendido estas exhibiciones a la UEFA Champions League, máxima competición de clubes continental de fútbol. Este no es otro que el sueco Viktor Gyökeres, goleador que tiene ofertas de Barça y Chelsea, entre muchos otros grandes conjuntos de Europa.

El Barça se ha puesto en contacto con Gyökeres y le ha comunicado que es el elegido para reemplazar a Lewandowski, al que le queda una temporada más en la élite. Viktor Gyökeres, por su parte, ha dado el 'ok' final al Barça, que pagará unos 75 millones de euros por los servicios del goleador del Sporting de Portugal. Viktor Gyökeres sigue un perfil similar al de Haaland y se ha convertido en la alternativa barata al noruego: domina todos los registros goleadores y está llamado a marcar una época.