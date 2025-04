El Barça gana, pero Eric García señala al primer descarte de Hansi Flick: 'Está fuera'

El Barça se ha llevado una ajustada y sufrida victoria ante el Leganés en un partido de máxima importancia para el desenlace de la temporada. Un gol en propia meta de Jorge Sáenz, central pepinero, ha sido clave para que los visitantes se lleven los tres puntos de un campo complicado como Butarque. Ahora, el Barça ya piensa en su siguiente compromiso, la vuelta de los cuartos de final de la Champions League con el Dortmund.

El partido ha sido más disputado de lo esperado, con ocasiones para ambos bandosy con Szczesny en modo estelar. El polaco ha vuelto a dejar su portería a cero y ya suma 21 partidos invicto de manera consecutiva. La solidez defensiva ha sido decisiva para la victoria final, aunque uno de los zagueros del Barça ha quedado tremendamente señalado.

Esta noche, Hansi Flick ha realizado varias modificaciones en el once inicial, algunas ciertamente inesperadas. Y es que, por ejemplo, Fermín López ha repetido en la mediapunta; mientras que Ronald Araújo ha ocupado el centro de la zaga en lugar de Pau Cubarsí. Sin embargo, la modificación más destacada ha tenido lugar al descanso del encuentro.

Ronald Araújo no termina de encajar

En la primera mitad, el Barça no ha sido capaz de superar al Leganés y el resultado al descanso ha sido de empate a cero. Flick, consicente de las dificultades del equipo para generar juego, ha decidido agitar el árbol. Muchos pensaban que iba a quitar a Eric García para dar entrada a De Jong, pero el sacrificado ha sido Ronald Araújo.

El central uruguayo no ha completado un buen partido y ha demostrado que, en campos pequeños y de gran presión, su juego de pies deja muchas dudas. No ha sido capaz de ofrecer buenas líneas de pase, así que Flick ha decidido enviarlo al banquillo. En la segunda mitad, Eric García ha ocupado su rol y De Jong ha entrado para comandar la medular; casualidad o no, a los dos minutos ha llegado el gol.

Parece evidente que el futuro de Ronald Araújo en el FC Barcelona no está para nada asegurado. Por un lado, está claro que no encaja en los planes de Hansi Flick de ninguna de las maneras. Pero además, el hecho de que tenga varias ofertas y de que el club catalán necesite dinero hacen muy factible su traspaso.

Veremos qué sucede en verano. La cláusula de Ronald Araújo será de 65 millones los diez primeros días de mercado. Atención a su futuro.