En qué casos corresponde indemnización por un vuelo retrasado

Los retrasos en los vuelos son uno de los inconvenientes más comunes a los que pueden enfrentarse los pasajeros cuando viajan en un avión. Aunque estas situaciones pueden llegar a ser estresantes, conviene saber que la legislación europea garantiza a los viajeros la posibilidad de reclamar una indemnización. ¿Qué condiciones deben cumplirse para recibir una indemnización? ¿Qué normas se aplican, a cuánto asciende la indemnización y qué tipo de solicitud hay que presentar? En este artículo, encontrarás las respuestas a estas preguntas y conocerás las ventajas de encargar tu reclamación de indemnización por vuelo a una empresa como AirCashBack, especializada en el cobro de indemnizaciones por vuelos retrasados.

¿En qué situaciones es posible recibir indemnización por un vuelo retrasado?

Los pasajeros pueden recibir compensación por el retraso de sus vuelos en determinadas situaciones reguladas por la legislación de la UE. Las normas fundamentales al respecto figuran en el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, que define los derechos de los pasajeros en caso de retrasos, cancelaciones y denegación de embarque.

Para reclamar una indemnización, es preciso que se cumplan las siguientes condiciones:

El vuelo sale de un aeropuerto de la Unión Europea o llega a su destino en la UE y la aerolínea operadora está registrada en la UE.

El retraso es de al menos 3 horas en el aeropuerto de destino.

en el aeropuerto de destino. El retraso no se debe a circunstancias extraordinarias como condiciones meteorológicas adversas, huelgas de controladores aéreos o situaciones imprevistas que afecten a la seguridad.

A cuánto asciende la indemnización por un vuelo retrasado

El importe de la indemnización por vuelo retrasado depende de la duración del vuelo y son:

250 euros para vuelos de hasta 1500 km

400 euros para vuelos dentro de la UE de más de 1500 km y otros vuelos de entre 1500 km y 3500 km

600 euros para vuelos de más de 3500 km - fuera de la UE

Estos importes pueden reducirse en un 50% si la compañía aérea ofrece un vuelo alternativo que permita llegar con menos de 4 horas de retraso al destino final.

Cómo reclamar una indemnización por un vuelo

Presentar una solicitud de indemnización por un vuelo retrasado puede parecer complicado, pero siguiendo unos pocos pasos, podrás atravesar este proceso sin problemas.

1. Recopilación de la documentación

Para reclamar una indemnización con éxito, es necesario reunir todos los documentos pertinentes que demuestren el retraso del vuelo y las circunstancias en las que se produjo. En particular, se trata de:

billete de avión, tarjeta de embarque, confirmación de la reserva,

avisos de las aerolíneas (por ejemplo, sobre el motivo del retraso),

documentos que acrediten los gastos adicionales, por ejemplo, recibos de la comida o el transporte (si han sido necesarios debido al retraso).

2. Contacto con la aerolínea

Se puede reclamar una indemnización directamente a la compañía aérea.

3. Una opción más rápida para obtener con éxito una indemnización es llevar el caso a una empresa especializada en indemnizaciones de vuelos

Para agilizar el proceso y evitar posibles dificultades, considera la posibilidad de recurrir a una empresa especializada como AirCashBack.

Por qué es conveniente recurrir a los servicios de AirCashBack

Las empresas especializadas en la reclamación de indemnizaciones, como AirCashBack, ofrecen un apoyo rápido y profesional que puede agilizar considerablemente el proceso de obtención de tu dinero.

1. Ahorro de tiempo

AirCashBack se encarga de todos los trámites, incluido el contacto con la aerolínea y, si es necesario, de llevar el caso ante las autoridades competentes. De este modo, el pasajero no tiene que hacer trámites complicados por su cuenta ni esperar las respuestas de la aerolínea.

2. Mayor eficacia

Los profesionales expertos en el sector conocen la normativa y las estrategias de las aerolíneas, que a veces intentan eludir su responsabilidad. Esto aumenta las posibilidades de obtener una indemnización, incluso en los casos más difíciles.

3. Procedimiento más rápido - una sencilla solicitud en línea

Solicitar una indemnización con AirCashBack es extremadamente fácil y rápido. Todo el proceso puede realizarse en línea, en unos pocos pasos. Gracias a un formulario intuitivo, los pasajeros pueden notificar su caso en cuestión de minutos, sin tener que enviar documentos innecesarios ni mantener una tediosa correspondencia con la compañía aérea.

4. Sin pago por adelantado

AirCashBack opera con el sistema “no win, no fee”, lo que significa que el pasajero no paga nada si el caso no prospera. La empresa solo cobra una comisión por los casos ganados, lo que hace que sus servicios sean seguros y rentables.

5. Esfuerzo mínimo del pasajero

Para empezar a ser cliente de AirCashBack, todo lo que tienes que hacer es enviar la información básica del vuelo y los documentos. Del resto se encargan los especialistas.

AirCashBack es un medio rápido y cómodo de obtener una indemnización por el retraso de un vuelo. Gracias a la posibilidad de presentar una reclamación en línea, los pasajeros pueden ahorrar tiempo y evitar el estrés, con la seguridad de que su caso será tratado por expertos.