Confirmado: la SSA lanza un aviso sobre Medicare a muchos americanos, esto te interesa

La SSA de Estados Unidos ha confirmado que ofrece soluciones rápidas a millones de americanos que han sufrido un robo, pérdida o tienen inutilizada esta tarjeta. Ante todo, mantén la calma y es que no debes preocuparte más de la cuenta.

Cuando tu tarjeta Medicare ya no funciona, la SSA y Medicare están comprometidos a ayudarte. La atrapan con una solución clara: puedes solicitar un reemplazo que te dé de nuevo cobertura y seguridad. No hay necesidad de ponerse nervioso.

La SSA apaga el fuego de muchos americanos: si tienes este problema, tranquilo

Puedes usar tu cuenta en my Social Security para pedir una tarjeta nueva que llegue por correo en unos 30 días. Si tu dirección ha cambiado, actualízala antes de solicitar el reemplazo para asegurar que el envío sea correcto.

También puedes hacerlo desde tu cuenta en Medicare.gov. Allí puedes imprimir una copia oficial de tu tarjeta o pedir que te envíen una por correo, sin salir de casa.

Si no te gusta lo digital, llama al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) y pedir la tarjeta por teléfono o puedes llamar al 1-800-772-1213 de la SSA para pedir ayuda directamente. Aunque es posible acudir a una oficina local de la SSA, muchas tienen servicios presenciales limitados o están temporalmente cerradas. En ese caso, lo más sencillo es gestionar el reemplazo en línea o por teléfono.

¿Por qué no debes ponerte nervioso? Haz caso a la SSA

La SSA muestra un fuerte compromiso con los americanos, miles de personas gestionan estas solicitudes cada mes, y la satisfacción con el servicio en línea es muy alta. El 93 % de quienes pidieron una tarjeta fueron "excelentes", "muy buenas" o "buenas" Social Security. Eso demuestra que la SSA facilita una solución rápida, segura y confiable.

La cobertura de Medicare seguirá vigente durante el proceso. Si necesitas atención médica inmediata, accede a tu cuenta para imprimir un comprobante de cobertura que puedes mostrar como prueba hasta que llegue la nueva tarjeta.

La Seguridad Social en Estados Unidos y Medicare están ahí para ayudarte con un proceso claro y seguro. Puedes solicitar el reemplazo de forma fácil, tu cobertura continúa, y pronto tendrás una nueva tarjeta en tu mano.