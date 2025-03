Buenas noticias para millones de americanos sobre el SSDI: atento a estos días

La Administración del Seguro Social (SSA) ha emitido un aviso importante para millones de beneficiarios del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI). Este aviso detalla quiénes son elegibles para recibir el SSDI, las fechas de pago en marzo y los requisitos necesarios para obtener este beneficio esencial para muchos estadounidenses.

La Seguridad Social manda un aviso a estos americanos: ¿quién puede recibir el SSDI?

El SSDI es un programa federal que proporciona beneficios mensuales a personas que han trabajado y pagado impuestos al Seguro Social, pero que debido a una discapacidad no pueden continuar trabajando. Para ser elegible, es necesario:

Historial laboral: Haber acumulado suficientes créditos laborales. Estos créditos se obtienen al trabajar y cotizar al Seguro Social; la cantidad necesaria varía según la edad del solicitante.

Condición médica: Tener una discapacidad reconocida por la SSA que impida realizar cualquier trabajo sustancial. Y que se espere que dure al menos un año o resulte en fallecimiento.

Además, ciertos familiares de la persona con discapacidad, como cónyuges o hijos dependientes, también pueden ser elegibles para recibir beneficios. La SSA realiza los pagos mensuales del SSDI en fechas específicas, basándose en el día de nacimiento del beneficiario. En este caso, en pocos días, el 26 de marzo, cobrarán esta ayuda los beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Requisitos para obtener el SSDI: toma nota

Para acceder al SSDI, es fundamental cumplir con ciertos requisitos y la cantidad de créditos necesarios depende de la edad al momento de la discapacidad. Generalmente, se requieren 40 créditos, de los cuales 20 deben haberse obtenido en los últimos 10 años antes de la discapacidad. Sin embargo, los trabajadores jóvenes pueden calificar con menos créditos.

La SSA considera que una persona con discapacidad si no puede realizar el trabajo que hacía antes, no puede adaptarse a otro trabajo por su condición médica. Y su discapacidad ha durado o se espera que dure al menos un año o cause la muerte. Es necesario presentar una solicitud formal a la SSA, acompañada de evidencia médica y laboral que respalde la discapacidad y el historial de trabajo.

Importancia del cheque SSDI para millones de americanos

El cheque mensual del SSDI es una fuente vital de ingresos para millones de estadounidenses que, debido a una discapacidad, no pueden continuar trabajando. Estos pagos ayudan a cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación y atención médica, proporcionando estabilidad financiera en momentos de vulnerabilidad. Además, el SSDI ofrece acceso a Medicare después de 24 meses de recibir beneficios, lo que garantiza cobertura médica esencial.