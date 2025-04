La Administración de la Seguridad Social lanza una alerta a los jubilados: atención

La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos establece ciertos requisitos mínimos que los jubilados deben cumplir para cobrar su cheque de jubilación. Es obligatorio conocer y cumplir con estas condiciones para evitar consecuencias negativas.​

Cumplir con estos requisitos es vital para asegurar tu derecho a los beneficios de jubilación. Si no alcanzas los 40 créditos necesarios, no serás elegible para recibir pagos de la Seguridad Social. Esto significa que, sin estos beneficios, podrías enfrentar dificultades financieras durante tu retiro.​

Aviso de la Seguridad Social de EEUU: ¿cuáles son los requisitos para cobrar la jubilación?

Para recibir los beneficios de jubilación de la Seguridad Social, debes cumplir con dos condiciones principales. Cada año trabajado puedes obtener hasta 4 créditos, dependiendo de tus ingresos. Por ejemplo, en 2025, ganas un crédito por cada $1,810 de ingresos, hasta un máximo de 4 créditos al año.

Edad mínima: Tener al menos 62 años. ​

Créditos laborales: Haber acumulado un mínimo de 40 créditos de trabajo, equivalentes a aproximadamente 10 años de empleo donde hayas pagado impuestos al Seguro Social. ​

Consecuencias de no cumplir con los requisitos

No cumplir con los requisitos establecidos por la Seguridad Social tiene consecuencias significativas, como no poder obtener esos beneficios. Sin los 40 créditos requeridos, no podrás recibir el cheque de jubilación. ​

Al no contar con los pagos de la Seguridad Social, tendrás que depender más de tus ahorros personales o de otras fuentes de ingresos. Lo que podría no ser suficiente para mantener tu calidad de vida.​

¿Qué puedes hacer si no cumples con los requisitos de la SSA?

Si aún no cumples con los requisitos mínimos, sigue en el mercado laboral para acumular más créditos. Recuerda que cada año puedes obtener hasta 4 créditos, por lo que podrías alcanzar los 40 créditos necesarios con más años de trabajo.

Revisa tu registro de ganancias y créditos en la página oficial de la Seguridad Social para asegurarte de que toda tu información esté actualizada y correcta. ​Si tienes dudas o necesitas más información, comunícate directamente con la oficina de la Seguridad Social para recibir asesoramiento personalizado.​

Es importante estar informado sobre los requisitos mínimos que establece la Seguridad Social en Estados Unidos para cobrar el cheque de jubilación. Cumplir con estos criterios es obligatorio para garantizar una jubilación más segura y estable. No cumplirlos puede tener consecuencias serias en tu bienestar financiero durante la jubilación.