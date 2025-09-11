Pilar Rubio, mujer de Sergio Ramos, lanza un comunicado urgente: 'Comenzamos...'

Pilar Rubio, esposa del futbolista Sergio Ramos, ha lanzado un comunicado que ha generado gran expectación en el mundo del entretenimiento. A través de sus redes sociales, la madrileña ha informado sobre una noticia que muchos seguidores estaban esperando. Este anuncio ha captado la atención y ha despertado la curiosidad de su público: ¿qué novedades traerá esta vez Pilar?

En su cuenta oficial de Instagram, Pilar Rubio ha anunciado la esperada vuelta de un proyecto muy querido por sus seguidores. Con un breve, pero contundente “¡Comenzamos!”, ha dado inicio a la promoción del regreso de su programa, Make Up Stars. También ha anunciado la búsqueda de un maquillador 360º, un profesional capaz de dominar tanto el maquillaje tradicional como en las técnicas más innovadoras.

Make Up Stars, el talent show de maquillaje que Pilar presenta, se ha convertido en un fenómeno desde su estreno. El programa consta de seis episodios en los que ocho aspirantes compiten para demostrar sus habilidades en diferentes estilos y técnicas. Cada capítulo está dedicado a una faceta específica del maquillaje, desafiando a los participantes a desplegar toda su creatividad y talento ante un jurado exigente.

La voz de Pilar Rubio y un jurado de élite marcan el ritmo del talent show

El jurado está compuesto por expertos como el maquillador internacional David Molina y la diseñadora e influencer Camila Redondo. A ellos se suma cada semana una figura relevante del mundo artístico que aporta su experiencia para valorar las propuestas de los concursantes. Esta combinación asegura un análisis riguroso y diverso, lo que eleva la calidad del concurso y mantiene el interés del público.

Cada episodio finaliza con la selección de un ganador y la nominación de dos concursantes para una eliminación exprés. Esta dinámica aumenta la tensión, al tiempo que permite al público conocer a fondo las capacidades de cada participante. El gran premio para el aspirante más completo es una formación especializada y la oportunidad de colaborar en una superproducción cinematográfica.

Pilar Rubio, mujer de Sergio Ramos, vuelve con Make Up Stars para revolucionar el mundo del maquillaje

El concurso no solo ha triunfado en televisión, sino que también está disponible de forma gratuita en RTVE Play. Esto facilita que cualquier persona pueda seguir la competición desde cualquier lugar y dispositivo, aumentando así la accesibilidad y el alcance del programa. La primera temporada fue líder en su franja horaria, demostrando el éxito del formato.

Con esta nueva etapa, Pilar Rubio vuelve a consolidarse como una figura clave en la televisión española. La convocatoria para encontrar al nuevo maquillador 360º refleja la apuesta del programa por la innovación y la adaptación a las nuevas tendencias digitales. Sin duda, el regreso de Make Up Stars promete emociones y novedades para todos sus seguidores.