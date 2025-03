Aviso de última hora de PNC Bank a millones de americanos: tiene solución

PNC Bank ha emitido una advertencia importante para todos sus clientes. La seguridad de su cuenta bancaria está en riesgo si no se toman las precauciones adecuadas. En un mundo cada vez más digital, es esencial estar alerta ante posibles transacciones sospechosas y saber cómo actuar.

PNC Bank nos echa una mano: cuidado con las transacciones sospechosas

Una transacción sospechosa es cualquier movimiento en su cuenta que usted no reconoce o que parece inusual. Esto puede incluir cargos no autorizados, transferencias desconocidas o retiros inesperados.

Detectar estas actividades a tiempo es crucial para proteger su dinero. Para intentar solucionar este problema, da estos pasos sencillos para actuar ante una transacción sospechosa.

Revise sus movimientos: Regularmente, verifique los movimientos de su cuenta para identificar cualquier actividad inusual. Esto le permitirá detectar rápidamente cualquier transacción sospechosa.

Contacte a PNC Bank de inmediato: Si encuentra una transacción que no reconoce, comuníquese con PNC Bank llamando al 1-888-PNC-BANK (1-888-762-2265) o visitando su sucursal local. Los representantes están disponibles de lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 y los fines de semana de 8:00 a 17:00.

Cambie sus contraseñas y PINs: Después de reportar la transacción, actualice sus contraseñas y números PIN para evitar futuros accesos no autorizados.

Monitoree su informe de crédito: Solicite una copia gratuita de su informe de crédito cada 12 meses en www.annualcreditreport.com. Esto le ayudará a identificar cualquier actividad fraudulenta relacionada con su identidad.

Consejos importantes para la seguridad de su cuenta

No comparta su número de cuenta, evite divulgar su número de cuenta bancaria a terceros y no lo envíe por correo electrónico o mensajes de texto no seguros. Active alertas de seguridad, configure alertas en su cuenta para recibir notificaciones sobre actividades importantes, como depósitos directos o sobregiros. Esto le permitirá estar al tanto de cualquier movimiento en su cuenta.

Utilice autenticación multifactorial. Añada una capa extra de seguridad a su cuenta activando la autenticación multifactorial, que requiere un segundo paso de verificación al iniciar sesión. Asegúrese de que PNC Bank tenga su información de contacto correcta para poder comunicarse con usted en caso de detectar actividades sospechosas.

Eduque a su familia sobre seguridad financiera: Informe a los miembros de su hogar sobre la importancia de la seguridad de la cuenta y cómo identificar posibles fraudes. PNC Bank está comprometido con la protección de sus clientes y ofrece diversos recursos para garantizar la seguridad de sus cuentas.

Al seguir estos consejos y actuar rápidamente ante cualquier transacción sospechosa, podrá mantener su cuenta segura y protegida. Recuerde, la prevención y la vigilancia son clave para evitar fraudes y garantizar la seguridad de su información financiera.