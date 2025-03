Mensaje urgente de PNC Bank a sus clientes en Estados Unidos: hay que hacerlo

PNC Bank ha emitido un mensaje urgente a sus clientes: si detectan un cargo sospechoso o desconocido en su cuenta, deben actuar de inmediato. La pronta respuesta es esencial para proteger sus fondos y prevenir posibles fraudes.

Pasos a seguir ante un cargo sospechoso: PNC Bank lo deja claro

Contacta a PNC Bank inmediatamente, si observa una transacción no autorizada en su cuenta, comuníquese de inmediato con PNC Bank al 1-866-HOLA-PNC (1-866-465-2762). Puede disputar una transacción de tarjeta de débito iniciando sesión en la Banca en Línea de PNC. Haga clic en la pestaña "Servicio al cliente".

Seleccione "Disputar una transacción" en la sección de Servicios de cuenta, elija la cuenta asociada y confirme su dirección. Seleccione la transacción que desea disputar y siga las instrucciones. Revise regularmente sus estados de cuenta y configure alertas gratuitas de PNC para recibir notificaciones sobre actividades importantes en sus cuentas.

Importancia de una respuesta rápida

Actuar rápidamente ante cargos sospechosos es crucial para limitar pérdidas financieras, la pronta notificación permite al banco tomar medidas para proteger sus fondos. Hay que prevenir fraudes futuros y es que informar sobre actividades sospechosas ayuda a identificar y detener posibles fraudes. Una respuesta oportuna puede evitar compromisos adicionales en su información financiera.

No ignore los cargos sospechosos, incluso si el monto es pequeño, podría ser una prueba para fraudes mayores. No proporcione información personal a fuentes no verificadas y evite compartir datos sensibles en respuesta a correos electrónicos o llamadas no solicitadas. La inacción puede resultar en pérdidas financieras significativas y complicar la resolución del problema.

Consejos adicionales de PNC Bank

Si cree que su tarjeta se ha extraviado o ha sido robada, puede bloquearla temporalmente a través de PNC Easy Lock. Sin embargo, también debe comunicarse con PNC al 1-866-465-2762 para informar la situación. Si es víctima de fraude, además de contactar a PNC, informe a la Comisión Federal de Comercio y a las autoridades locales.

Mantenga sus datos actualizados para recibir alertas y comunicaciones importantes del banco. La vigilancia activa y una respuesta inmediata son fundamentales para proteger sus finanzas. PNC Bank ofrece múltiples herramientas y recursos para ayudarle en este proceso.