Esta semana ha llegado a Ikea el producto más útil: se vende mucho en Estados Unidos

Mantener la cocina ordenada puede resultar todo un reto. A menudo, la falta de espacio o los recipientes inadecuados complican la organización. Por suerte, existen soluciones prácticas que facilitan tener todo en su sitio y a la vista.

Ikea ha lanzado esta semana una nueva colección llamada Kössebär que ya arrasa en Estados Unidos. Se trata de una línea de recipientes para almacenar alimentos con un diseño vintage que recuerda a las cocinas de antaño. Esta novedad combina funcionalidad con estilo, perfecta para quienes buscan orden y estética.

Un toque retro que ya arrasa en Estados Unidos

La nueva colección de Ikea se inspira en el estilo “coastal grandma”, una tendencia que ha ganado popularidad en internet. Este estilo combina elementos clásicos y acogedores con un aire nostálgico, e Ikea lo ha sabido reflejar en sus nuevos productos. La línea Kössebär presenta principalmente tres tipos de frascos para almacenar alimentos, que destacan por su diseño y practicidad.

Dos de estos frascos transparentes tienen un diseño acanalado que recuerda al cristal vintage. Además, sus tapas están unidas al recipiente, lo que evita perderlas con el tiempo, un problema habitual con otros recipientes. Son ideales para preparar alimentos con antelación, como por ejemplo, copos de avena remojados o encurtidos caseros.

El tercer frasco de la colección tiene un aire diferente, es de un color marrón intenso y cuenta con una tapa removible acompañada de una cucharilla a juego. Este conjunto resulta perfecto para ingredientes que se usan a diario, como la sal o el azúcar, ya que facilita su acceso y dosificación. Aún no hay detalles sobre las dimensiones exactas, pero los precios son muy competitivos: los frascos transparentes se venden por 4,99 dólares cada uno, y el marrón cuesta 9,99 dólares.

Una colección completa para la cocina

La colección Kössebär no solo incluye los frascos, sino también otros productos pensados para dar ese toque clásico y práctico a la cocina. Por ejemplo, Ikea ha incorporado un delantal con un estampado vichy retro que recuerda a los delantales de las abuelas, por solo $9,99. Este detalle, además de útil, aporta un toque de estilo muy particular.

También hay un set de paños de cocina a juego, que se venden en packs de dos por un precio aproximado de 5,99 dólares, según revela All Recipes. Estos paños combinan con el delantal y los frascos, creando un conjunto armonioso para quienes valoran la estética vintage en su hogar.

Además, Ikea ha lanzado bolsas reutilizables con cierre hermético, una alternativa atractiva a las clásicas bolsas de plástico Ziploc. Estas bolsas vienen con tres patrones de diseño vintage y etiquetas a juego para facilitar la organización en la despensa o nevera. Son ideales para quienes buscan reducir el uso de plásticos y mantener sus alimentos frescos con estilo.

Actualmente, la colección Kössebär ya está disponible en tiendas Ikea y también puede adquirirse en su página web. Esta línea ha conquistado a muchos consumidores por su mezcla de funcionalidad, precios asequibles y ese encanto vintage que nunca pasa de moda.