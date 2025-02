Ni Lidl, ni Aldi: El queso más delicioso acaba de llegar a Mercadona y ya arrasa

Mercadona no deja de sorprender a sus clientes con nuevas propuestas que hacen que cada visita al supermercado sea una experiencia única. Este viernes, la cadena de supermercados lanza una novedad que seguro encantará a los fanáticos del queso. Una de las categorías más destacadas en Mercadona sigue siendo la de productos lácteos, y esta nueva oferta promete ser una de las más demandadas.

La nueva joya de Mercadona en forma de queso

Este nuevo queso de Mercadona es una mezcla de tres leches: vaca, oveja y cabra. La combinación de estos ingredientes le confiere una textura única y un sabor robusto que resalta en cada bocado. Con una intensidad de sabor de 6 sobre 7, es perfecto para quienes buscan un queso con carácter.

Este queso es ideal para acompañar una gran variedad de platos, desde tablas de quesos hasta ensaladas o pasta. Gracias a su sabor intenso, puede ser el ingrediente estrella de tus platos, proporcionando un toque sofisticado y delicioso. La textura firme del queso lo hace perfecto para cortarlo y que quede presentable para un aperitivo.

Una de las mejores características de este queso es su capacidad para realzar cualquier comida. Desde una simple tosta hasta una receta más elaborada, este queso se adapta perfectamente a diversas combinaciones, brindando siempre un toque delicioso. Además, al ser un queso añejo, su sabor está perfectamente equilibrado, lo que lo hace aún más irresistible para aquellos que disfrutan de quesos curados.

Un queso llamado a ser un nuevo éxito de Mercadona

Este queso se presenta en cuñas de 370 gramos, lo que lo convierte en una opción perfecta para disfrutar en varias comidas. Su tamaño es ideal tanto para compartir en reuniones familiares o con amigos como para disfrutar en solitario. El formato de 370 gramos garantiza que puedas aprovechar al máximo su sabor sin necesidad de comprar grandes cantidades.

Mercadona ofrece este queso a un precio de 6,20 euros por cuña, ideal para quienes buscan productos de calidad a buen precio. Esta relación calidad-precio es una de las principales razones por las que este queso se ha convertido en una opción popular en las tiendas Mercadona.

Además de su excelente sabor y precio, el queso añejo tostado de Mercadona es también una opción saludable. Al ser un producto elaborado con leche de alta calidad y sin aditivos innecesarios, es una elección perfecta para quienes buscan un queso natural. Su perfil nutricional equilibrado lo convierte en una opción ideal para quienes disfrutan de un queso sabroso sin renunciar a la salud.

Este queso es perfecto para acompañar tus platos más creativos y ofrecer a tu familia y amigos una experiencia gastronómica única. Si aún no lo has probado, no pierdas la oportunidad de hacerlo en tu próxima visita a Mercadona.

Precios y ofertas actualizados el día 13/02/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios