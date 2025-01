Ni Nenuco, ni Barbie: estos son los 10 juguetes más solicitados para estos Reyes

Con los Reyes Magos a la vuelta de la esquina, es hora de comenzar a pensar en los regalos para los más pequeños. Cada año, los juguetes más demandados cambian, reflejando las nuevas tendencias y lo que está de moda en el momento. Mientras algunos clásicos siguen siendo populares, este 2025 hay una serie de juguetes que se han ganado un lugar destacado en las listas de deseos.

Si has dejado para última hora la compra de los regalos, no te preocupes, aún estás a tiempo de encontrar el obsequio perfecto. Sin embargo, con la creciente demanda y los posibles aumentos de precios, es importante actuar rápido para no quedarte sin lo que buscas. Si necesitas inspiración para elegir un juguete que realmente emocione a los niños, aquí te dejamos los más solicitados de esta Navidad.

Lo que más se va a pedir estos Reyes Magos

Según un análisis realizado por Amazon, se han identificado los juguetes más buscados por los usuarios, basándose en las más de dos millones de referencias en la plataforma. Aunque los juegos de mesa siguen siendo populares, algunos clásicos como el 'Monopoly' o el 'Trivial' no han logrado entrar en el ranking.

Los fans de Star Wars estarán encantados con el set 'Lego Star Wars Destructor Estelar Imperial' (169,99 €), que incluye minifiguras de 'Darth Vader' y otros personajes míticos. También destaca el 'ScreamerZ Oso parlanchín' (16,99 €), un peluche interactivo que se convierte en un oso feroz, para niños a partir de 5 años. Además, los más pequeños disfrutarán creando pizzas con la 'Moto Repartidora de Pizzas Play-Doh' (72,32 €), un juguete que fomenta la imaginación.

Este año, los juguetes inspirados en películas como Star Wars y Harry Potter están arrasando. Los más pequeños están deseando tener en sus manos figuras y sets que les permitan recrear sus escenas favoritas. Mientras que los más nostálgicos no han podido resistirse a los clásicos como las muñecas 'Nancy'.

Juguetes que marcan tendencia

Las marcas están apostando por juguetes que combinan tecnología y aprendizaje. Un ejemplo es el 'FungiPot' (44,95 €), una maceta digital que enseña a cuidar plantas, gracias a sus sensores que monitorean el entorno. También destaca el set 'Mini Coleccionable Clase de pociones Harry Potter' (59,99 €), que permite a los fanáticos de la saga crear una réplica de la famosa aula de 'Hogwarts'.

Para los amantes de los juegos de habilidad, la 'Pista de canicas Hape' (49,49 €) es una opción perfecta. Este juguete fomenta el desarrollo de habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, permitiendo a los niños crear su propia pista de canicas. Además, 'Nancy' vuelve con fuerza con su 'Air Styler' (59,90 €), un set de peinados que fomenta la creatividad mientras se divierten.

Las opciones son muchas, pero lo cierto es que todos estos juguetes comparten algo en común, son perfectos para incentivar la imaginación y el aprendizaje. Haciendo de los Reyes Magos una experiencia inolvidable para los más pequeños.