Ni Nenuco, ni Barbie: aquestes són les 10 joguines més desitjades per a aquests Reis

Amb els Reis Mags a la volta de la cantonada, és hora de començar a pensar en els regals per als més petits. Cada any, les joguines més demandades canvien, reflectint les noves tendències i el que està de moda en el moment. Mentre alguns clàssics continuen sent populars, aquest 2025 hi ha una sèrie de joguines que s'han guanyat un lloc destacat en les llistes de desitjos.

Si has deixat per a última hora la compra dels regals, no et preocupis, encara ets a temps de trobar l'obsequi perfecte. Tanmateix, amb la creixent demanda i els possibles augments de preus, és important actuar ràpidament per no quedar-te sense el que busques. Si necessites inspiració per triar una joguina que realment emocioni als nens, aquí et deixem les més sol·licitades d'aquest Nadal.

El que més es demanarà aquests Reis

Segons una anàlisi feta per Amazon, s'han identificat les joguines més buscades pels usuaris, basant-se en les més de dos milions de referències disponibles a tota la plataforma. Encara que els jocs de taula continuen sent populars, alguns clàssics com el 'Monopoly' o el 'Trivial' no han aconseguit entrar al rànquing.

Els fans de Star Wars estaran encantats amb el set 'Lego Star Wars Destructor Estelar Imperial' (169,99 €), que inclou minifigures de 'Darth Vader' i altres personatges mítics. També destaca el 'ScreamerZ Oso parlanchín' (16,99 €), un peluix interactiu que es converteix en un os ferotge, pensat per a nens a partir de 5 anys. A més, els més petits gaudiran creant pizzes amb la 'Moto Repartidora de Pizzas Play-Doh' (72,32 €), una joguina que fomenta la imaginació.

Aquest any, les joguines inspirades en pel·lícules com Star Wars i Harry Potter estan arrasant. Els més petits estan desitjant tenir a les seves mans figures i sets que els permetin recrear les seves escenes favorites. Mentre que els més nostàlgics no han pogut resistir-se als clàssics com les nines 'Nancy'.

Joguines que marquen tendència

Les marques estan apostant per joguines que combinen tecnologia i aprenentatge. Un exemple és el 'FungiPot' (44,95 €), un test digital que ensenya a cuidar plantes, gràcies als seus sensors que monitoren l'entorn. També destaca el set 'Mini Col·leccionable Classe de pocions Harry Potter' (59,99 €), que permet als fanàtics de la saga crear una petita rèplica de la famosa aula de 'Hogwarts'.

Per als amants dels jocs d'habilitat, la 'Pista de canicas Hape' (49,49 €) és una opció perfecta. Aquesta joguina fomenta el desenvolupament d'habilitats en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, permetent als nens crear la seva pròpia pista de bales. A més, 'Nancy' torna amb força amb el seu 'Air Styler' (59,90 €), un set de pentinats que fomenta la creativitat mentre es diverteixen.

Les opcions són moltes, però el cert és que totes aquestes joguines comparteixen alguna cosa en comú, són perfectes per incentivar la imaginació i l'aprenentatge. Fent dels Reis Mags una experiència inoblidable per als més petits.