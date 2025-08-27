Ni coliflor ni acelgas: Este manjar de Mercadona es muy sano y está exquisito

Mercadona vuelve a ser protagonista en la conversación sobre cómo la rutina diaria puede transformarse en algo mucho más llevadero. La marca introduce fórmulas ingeniosas que rompen con la cocina tradicional. Su manera de innovar conecta con quienes buscan soluciones rápidas sin perder frescura.

Mercadona ha encontrado la forma de darle la vuelta a lo que siempre parecía un proceso lento y aburrido. Ahora la sencillez y la practicidad se mezclan en un formato que llama la atención. La propuesta destaca por resolver con ingenio uno de los mayores retos del día a día.

La propuesta más cómoda para quienes buscan rapidez

Mercadona ha puesto al alcance de todos una bolsa de floretas de brócoli lavadas y listas para cocinar que se adaptan a cualquier menú del día a día. El formato resulta práctico porque solo hay que calentar. Con este producto se eliminan los pasos más tediosos, como el lavado, el troceado y la preparación previa en la cocina.

La presentación es sencilla y funcional: se ofrece en una bolsa de 230 gramos que cabe en cualquier nevera y se adapta tanto a familias como a personas que viven solas. El precio es de 1,60 euros, lo que lo convierte en una opción asequible para incluir en la compra semanal. Y la comodidad no se limita al envasado, ya que el uso es muy intuitivo.

Para cocinar en microondas, basta con introducir la bolsa sin abrir ni perforar durante cinco minutos a máxima potencia. El vapor infla el envase y puede producir algún sonido, lo que indica que el proceso está en marcha. Después, se abre con cuidado y el brócoli ya está listo para ser servido y condimentado al gusto.

Si se prefiere una cocción más tradicional, el contenido de la bolsa también puede hervirse en un litro de agua durante el mismo tiempo. Una vez escurrido, queda preparado para acompañar carnes, pescados o incluso como plato principal. Esta versatilidad lo convierte en un recurso muy útil para improvisar comidas rápidas y equilibradas.

Ventajas de incluir el brócoli de Mercadona en el menú

El brócoli que ofrece Mercadona destaca por la frescura y por la forma en que simplifica la rutina culinaria sin perder valor nutricional. Al estar ya lavado y cortado, se elimina el esfuerzo previo que normalmente frena su consumo. El resultado es un alimento listo para integrarse en cualquier receta con apenas unos minutos de cocinado.

El precio de 1,60 euros hace que sea una alternativa económica frente a otros formatos de verduras preparadas. Esto refuerza su atractivo para quienes buscan mantener una dieta saludable sin elevar demasiado el gasto en la cesta de la compra. Con un coste ajustado, se obtiene una ración equilibrada y lista en pocos minutos.

La facilidad de preparación convierte estas floretas en un apoyo ideal para personas con poco tiempo. Estudiantes, familias con agenda apretada o quienes trabajan desde casa encuentran aquí un recurso que encaja perfectamente en su ritmo diario. Y lo mejor es que no exige conocimientos culinarios avanzados para obtener un buen resultado.

Mercadona apuesta con este formato por una solución práctica que combina calidad, comodidad y precio ajustado. El brócoli se convierte así en una verdura accesible para todos los públicos, con un envase que garantiza frescura y rapidez en la preparación. Una opción diseñada para quienes quieren cuidarse sin complicaciones innecesarias.

Precios y ofertas actualizados el día 26/08/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios